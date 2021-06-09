Китай зафиксировал в одной из провинций вспышку птичьего гриппа H5N8

Пекин, 9 июня. Вспышка птичьего гриппа H5N8 зафиксирована в провинции Шэньси в центральной части Китая, сообщает Министерство сельского хозяйства и деревни КНР.

Этот высокопатогенный грипп распространяется среди китайских птиц не в первый раз. В мае министерство сообщало о вспышке на юго-западе страны. Очаги заболевания были выявлены в двух областях городского уезда Нагчу в северной части Тибетского автономного района.

Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь, которая поражает органы пищеварения и дыхания и приводит к смерти птиц. Переносчиками обычно являются дикие особи. Большинство штаммов этой инфекции не представляет угрозы для людей.