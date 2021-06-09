Украина готова к разговору с Россией по урегулированию ситуации в Донбассе

Киев, 9 июня. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба готов к переговорам с российским коллегой Сергеем Лавровым по вопросам нормализации обстановки в Донбассе.

Глава украинского ведомства предложил провести встречу в «нормандском формате». По его словам, он намерен предметно обсудить проблему урегулирования ситуации в регионе.

Ранее по инициативе Киева состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джозефа Байдена. В ходе диалога стороны уделили большое количество времени вопросу членства страны в НАТО.

В ответ сенатор Алексей Пушков отверг мнения о планах США помочь Украине «вернуть» Донбасс. По его словам, Вашингтон «водит Киев за нос», в действительности американские власти намерены использовать прозападную страну для военно-политического давления на Россию.