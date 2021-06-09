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В России предложили выгуливать собак без фиксации

Общество
В России предложили выгуливать собак без фиксации
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 9 июня. Нужно отводить специальные места, где собак можно выгуливать свободно — без поводков и намордников. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН заявила член Общественного совета при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным Татьяна Шеина.

«В Европе гуляют с собаками без намордников. Из собак делают монстров, надевая им намордники. Я понимаю, что поводок нужен для фиксации во время прогулки, но собак все же следует отпускать побегать. Наверное, нужно для этого отводить какие-то специальные места, где животное может гулять свободно», — отметила она.

Шеина пояснила, прежде чем завести собаку, человек раньше проходил специальные курсы, чтобы научиться взаимодействовать с животным и правильно его воспитывать.

«Хозяин проходил обучение и получал документ о том, что он имеет право завести собаку. Собакой должен управлять владелец. Гуляя с питомцем на улице, он должен разрешать все возникающие проблемы. Если хозяин подготовлен, собака подготовлена, зачем тогда животному надевать намордник? Отмечу, что в Европе гуляют с собаками везде, а у нас есть ограничения, например, в парках штрафуют», — сказала она.

Ранее сообщалось, что четырех тюленей выпустили на волю в Финский залив. Животные проходили реабилитацию в центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Представители организации заявили, что эвакуация ластоногих прошла успешно, но не совсем идеально.

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