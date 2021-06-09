«ФАН повсюду»: как Мьянма восстанавливается после массовых беспорядков

После выборов в 2020 году военные Мьянмы задержали президент и лидер правящей партии. Это стало реакцией на особенности избирательного законодательства, которое мы обсуждали в предыдущем подкасте о Мьянме.

Какие реформы предпринимает власть, чтобы не допустить раскола мьянманского общества, как оно готовится к выборам и с какими трудностями столкнулось после спада волны протестов рассказывает кандидат наук, востоковед Петр Козьма.

В подкасте «ФАН повсюду» автор Telegram-канала «Мьянма» Петр Козьма рассказывает, как Мьянма готовится к предстоящим выборам.

В выпуске:

Почему Аун Сан Су Чжи просит материально поддержать ее и ее собачку?

Как гардероб отражает политические позиции арестованной?

Признал ли нынешнюю власть Китай?

Как и почему активизировались вооружённые формирования на периферии Мьянмы?

Почему у мьянманцев плохие зубы?

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