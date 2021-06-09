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Миром управляет хайп: эксперт рассказал, зачем России виртуальное право

  /   Обновлено: 09 июня 2021 21:20
Общество
Миром управляет хайп: эксперт рассказал, зачем России виртуальное право
ФБА «Экономика сегодня»  / 

История о том, что юные российские блогеры ради хайпа готовы пойти на что угодно, не нова. А вот то, как защитить от их контента детей, — до сих пор остается загадкой. Слава и популярность в социальных сетях многим интернет-кумирам вскружила голову, и все, что они транслируют на своих общедоступных площадках, — настоящая пропаганда антиобщественных и противоправных действий. Как государство может повлиять на блогеров? Какие законы должны защищать подростков от негативного влияния в интернете? На все эти вопросы ответил член Общественной палаты Ленинградской области, председатель комиссии по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интернетом Владимир Петров в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

«Стране и миру необходимо задуматься о разработке международного интернет-права, чтобы правила игры везде были одинаковые, чтобы все вопросы были отрегулированы в том числе в интернет-пространстве. Сегодня получается так, что если человек в офлайне совершает преступление, то это воспринимается без особого резонанса. А если преступление происходит в интернет-сфере, то, наоборот, заявляют, что это покушение на свободу слова», — заявил эксперт.

Миром управляет хайп: эксперт рассказал, зачем России виртуальное право
Global Look Press  / Wang Ying/Xinhua

TikTok House — это коммерческий проект, который нацелен только на получение прибыли, заявил эксперт. Несовершеннолетние резиденты этих домов являются простыми объектами эксплуатации ради производства видео-контента. А владельцев этих домов не волнуют трудовые права их работников.

«У блогеров, которые находятся в TikTok House, прав не больше, чем у рабов на плантациях в XVIII–XIX веках. Мы уже вступили в такую фазу жизни, когда миром управляет хайп. Именно через него привлекается внимание к любому событию. Если этим занимаются самые известные бизнесмены мира, то что говорить о тиктокерах, которые делают то же самое. И закрывать глаза на то, что происходит, невозможно», — объяснил спикер.

Чтобы с этим бороться, необходимо формировать виртуальное законодательство, а те, кто будет его нарушать, подвергнутся проверкам надзорной формы.

Социальные сети Twitter, YouTube, Facebook в открытую игнорируют законы и осуществляют цензуру, которая запрещена в нашей стране. Штрафы в размере пяти миллионов рублей не пугают эти площадки.

«Сегодня я бы сконцентрировался на своем уровне: региональном и всероссийском, на выполнении законов России в местах производства контента. Сконцентрировался бы на том, чтобы все-таки создать виртуальное право на территории РФ и продвинуть его как международное. Смотреть, уничтожать и блокировать дистрибьютеров этого контента», — добавил эксперт.

Владимир Петров рассказал, что три года назад он выступал в Госдуме с инициативой деанонимизации (процесс раскрытия персональных и личных данных человека, ранее анонимных и неизвестных для других. — Прим. ФАН) в интернете.

«Если сегодня каждый аккаунт в любой соцсети будет проходить по паспорту или номеру телефона, то деанонимизация интернета позволит применять законодательство к любому человеку, который пользуется социальными сетями. После этого можно выстраивать всю конструкцию законов, которые мы хотим применять на территории РФ», — пояснил спикер.

Эксперт заявил, что аргументы противников деанонимизации разбиваются в пыль, поскольку сейчас ее можно осуществить за 500 или 1000 рублей при обращении в любой Telegram-канал представителей Даркнета. Теперь пришло время делать ее на государственном уровне.

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интернет блогеры медиагруппа патриот тик-ток
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