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Исходный код Cyberpunk 2077 опубликован в Сети
17:11
Происшествия
Видео расстрела двух приставов в Адлере попало в Сеть
17:11
Политика
Байден резво преодолел трап самолета на пути в Европу
17:10
Общество
Более миллиона самозанятых россиян смогут оформить ипотечные каникулы
17:10
Технологии
Ratchet & Clank: Rift Apart получит два режима производительности
17:09
Политика
Депутат Железняк раскритиковал слова Блинкена о готовности Украины вступить в НАТО
17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
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Все новости

Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022

Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
Global Look Press  /  Soeren Stache

Киев, 9 июня. Еще не утихли обсуждения международного конкурса «Евровидение-2021», а украинцы уже устроили жаркие споры в Сети, кто должен представлять страну в следующем году.

Украинская группа Go_A выступила на Евровидении в Роттердаме с эффектным номером и заняла пятое место по итогам голосования. Многие назвали коллектив одним из самых ярких участников песенного смотра этого года. Победители конкурса, итальянцы Maneskin, на пресс-конференции даже отметили сильный и запоминающийся вокал солистки Go_A.

На волне такого успеха украинцы решили не терять время зря и заранее подготовиться к следующему Евровидению. На национальной странице песенного смотра в Instagram появился опрос, кому бы жители Украины доверили представлять страну на международной площадке. Мнения кардинально разошлись.

Многие пользователи Сети заявили, что нужно дать еще один шанс Андрею Данилко, он же Верка Сердючка, который в 2007 году смог завоевать второе место. Молодое поколение считает, что Украину должна представлять популярная группы ONUKA или другие «не заезженные артисты».

«Также популярными ответами наших читателей были такие варианты представителей, как Alina Pash, KAZKA, TAYANNA, KAZAKY», — говорится в сообщении.

У конкурса «Евровидение» в скором времени может появиться американский конкурент. Предполагается, что в шоу American Song Contest будут соревноваться 50 американских штатов. Писательница Юни Хонг в колонке для Politico уверена, что США создают свой конкурс намерено, чтобы уничтожить европейский песенный смотр.

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Все новости / Общество / Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
украина музыка евровидение конкурс
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