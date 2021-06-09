Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022

Киев, 9 июня. Еще не утихли обсуждения международного конкурса «Евровидение-2021», а украинцы уже устроили жаркие споры в Сети, кто должен представлять страну в следующем году.

Украинская группа Go_A выступила на Евровидении в Роттердаме с эффектным номером и заняла пятое место по итогам голосования. Многие назвали коллектив одним из самых ярких участников песенного смотра этого года. Победители конкурса, итальянцы Maneskin, на пресс-конференции даже отметили сильный и запоминающийся вокал солистки Go_A.

На волне такого успеха украинцы решили не терять время зря и заранее подготовиться к следующему Евровидению. На национальной странице песенного смотра в Instagram появился опрос, кому бы жители Украины доверили представлять страну на международной площадке. Мнения кардинально разошлись.

Многие пользователи Сети заявили, что нужно дать еще один шанс Андрею Данилко, он же Верка Сердючка, который в 2007 году смог завоевать второе место. Молодое поколение считает, что Украину должна представлять популярная группы ONUKA или другие «не заезженные артисты».

«Также популярными ответами наших читателей были такие варианты представителей, как Alina Pash, KAZKA, TAYANNA, KAZAKY», — говорится в сообщении.

У конкурса «Евровидение» в скором времени может появиться американский конкурент. Предполагается, что в шоу American Song Contest будут соревноваться 50 американских штатов. Писательница Юни Хонг в колонке для Politico уверена, что США создают свой конкурс намерено, чтобы уничтожить европейский песенный смотр.