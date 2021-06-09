Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД

Москва, 9 июня. МВД РФ категорически против снижения максимальной скорости движения в городах, заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

Информация о возможном снижении скоростного порога на городских дорогах до 30 километров в час стали появляться в СМИ. Черенков назвал эту информацию некорректной и абсурдной.

Невозможно безопасно передвигаться с такой скоростью, когда через разделительную полосу движутся машины в несколько раз быстрее. Уменьшения вдвое «нештрафуемого порога» также поддержали в ГИБДД, добавил Черников в комментарии РИА Новости.