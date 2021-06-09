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17:11
Исходный код Cyberpunk 2077 опубликован в Сети
17:11
Происшествия
Видео расстрела двух приставов в Адлере попало в Сеть
17:11
Политика
Байден резво преодолел трап самолета на пути в Европу
17:10
Общество
Более миллиона самозанятых россиян смогут оформить ипотечные каникулы
17:10
Технологии
Ratchet & Clank: Rift Apart получит два режима производительности
17:09
Политика
Депутат Железняк раскритиковал слова Блинкена о готовности Украины вступить в НАТО
17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
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Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»

Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Москва, 9 июня. США продолжают курс на сближение с Евросоюзом (ЕС), поэтому не предпринимают активных действий против «Северного потока — 2», уверен аналитик Сергей Пикин.

Вашингтон боится испортить отношения с Берлином, поэтому борьба США с «Северным потоком — 2» происходила больше на словах, а не на деле, рассуждает эксперт. Отказ Белого дома от санкций против проекта — яркий тому пример.

«Все это была дипломатическая игра: параллельно они вели переговоры с Германией и старались сохранить лицо для внутреннего истеблишмента», — отметил Сергей Пикин.

Ограничения, которые вводились Вашингтоном, нужны были для избирателей. США говорили одно, а по факту никаких активных шагов они не предпринимали, заключил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о «худших» последствиях завершения строительства «Северного потока — 2» для Вашингтона. По его словам, это будут испорченные отношения с Германией.

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сша германия северный поток - 2
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