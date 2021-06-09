Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»

Москва, 9 июня. США продолжают курс на сближение с Евросоюзом (ЕС), поэтому не предпринимают активных действий против «Северного потока — 2», уверен аналитик Сергей Пикин.

Вашингтон боится испортить отношения с Берлином, поэтому борьба США с «Северным потоком — 2» происходила больше на словах, а не на деле, рассуждает эксперт. Отказ Белого дома от санкций против проекта — яркий тому пример.

«Все это была дипломатическая игра: параллельно они вели переговоры с Германией и старались сохранить лицо для внутреннего истеблишмента», — отметил Сергей Пикин.

Ограничения, которые вводились Вашингтоном, нужны были для избирателей. США говорили одно, а по факту никаких активных шагов они не предпринимали, заключил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о «худших» последствиях завершения строительства «Северного потока — 2» для Вашингтона. По его словам, это будут испорченные отношения с Германией.