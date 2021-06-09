Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР

Москва, 9 июня. Москва и Анкара удовлетворены уровнем работы совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, заявили в МИД РФ.

Как указали в дипломатическом ведомстве, Россия и Турция провели консультации на уровне МИД. Во время переговоров обсуждались вопросы, касающиеся Сирии, Украины, НКР, а также палестино-израильское урегулирование.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что переговоры по согласованию статуса Нагорно-Карабахской Республики еще предстоит провести. При этом он отметил, что акцентировать внимание на этом вопросе не стоит.