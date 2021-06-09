Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой

Москва, 9 июня. Знаменитый эстрадный исполнитель Лев Лещенко обрушился с жесткой критикой на современный отечественный шоу-бизнес и его представителей.

Певец прокомментировал скандал вокруг премии Муз-ТВ, на которую многие артисты прибыли в вызывающих нарядах. Например, звезда TikTok Даня Милохин был одет наполовину в костюм и на половину в платье, а рэпер Дава и певец Филипп Киркоров приехали в образе жениха и невесты в сопровождении полураздетых мужчин.

По словам Лещенко, сейчас в российском шоу-бизнесе много талантливых артистов, но, к сожалению, не они являются носителями культуры. На первый план в этой сфере вышли не профессия, а образ и медиалицо, добавил исполнитель.

«Это превратилось в соревнование голых задниц и длинных ног… Это напоминает мне кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости», — заявил певец.

Как отметил Лещенко, сейчас многие тиктокеры, блогеры и хайповые артисты работают на скандал, а для этого нужны «вседозволенность и мерзость». Артист подчеркнул, что отсюда появляются нецензурная лексика, скабрезности и трансгендерные переодевания, передает РЕН ТВ.

Рэпер Моргенштерн закатил скандал на премии Муз-ТВ, когда награда в одной из номинаций досталась не ему, а Александру Ревве. Рэп-исполнитель отметил, что главным плюсом этой ситуации стал для него бесплатный пиар.