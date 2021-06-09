Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе

Москва, 9 июня. Микроавтобус, который перевозил ранее умершего человека, стал участником аварии на Рублево-Успенском шоссе.

По предварительным данным, легковой автомобиль марки Honda столкнулся с машиной Fiat, которая передвигалась во встречном направлении. Также в ДТП приняла участие еще одна легковушка. Никто из водителей не получил серьезных травм.

На месте происшествия, помимо медиков скорой помощи, работают сотрудники правоохранительных органов. Позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Машины марок Nissan Tiida и BMW столкнулись на дороге во Владивостоке. Обе иномарки получили механические повреждения.