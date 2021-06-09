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Исходный код Cyberpunk 2077 опубликован в Сети
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Происшествия
Видео расстрела двух приставов в Адлере попало в Сеть
17:11
Политика
Байден резво преодолел трап самолета на пути в Европу
17:10
Общество
Более миллиона самозанятых россиян смогут оформить ипотечные каникулы
17:10
Технологии
Ratchet & Clank: Rift Apart получит два режима производительности
17:09
Политика
Депутат Железняк раскритиковал слова Блинкена о готовности Украины вступить в НАТО
17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
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Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов

Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
pixabay.com/PD

Мюнхен, 9 июня. Немецкий автоконцерн сообщил о снижении масштабов производства на заводе в городе Дингольфинг.

Предприятие автомобилестроительной компании, расположенное в федеральной земле Бавария. сократит производство и отменит сменный рабочий график в связи с дефицитом полупроводниковых элементов. Об этом пишет ТАСС.

Представители BMW заявили, что концерн ощущает острую нехватку необходимых частей, которые важны для создания многих моделей марки. На заводе теперь будет работать одна смена. Количество сотрудников, которые пострадают из-за переориентирования. не называется.

Президент американской корпорации IBM Джеймс Уайтхерст ранее говорил, что мир будет испытывать проблемы из-за дефицита чипов как минимум в течение двух лет. По его мнению, только тогда глобальная экономика создаст допмощности для наращивания объемов.

Несмотря на трудности, в BMW представили модифицированные кроссоверы серии Х3 и Х4. Машины могут похвастаться стильным исполнением вкупе с достойной «начинкой».

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Все новости / Экономика / Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
бавария bmw дефицит микрочипов нехватка полупроводников
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