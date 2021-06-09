Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов

Мюнхен, 9 июня. Немецкий автоконцерн сообщил о снижении масштабов производства на заводе в городе Дингольфинг.

Предприятие автомобилестроительной компании, расположенное в федеральной земле Бавария. сократит производство и отменит сменный рабочий график в связи с дефицитом полупроводниковых элементов. Об этом пишет ТАСС.

Представители BMW заявили, что концерн ощущает острую нехватку необходимых частей, которые важны для создания многих моделей марки. На заводе теперь будет работать одна смена. Количество сотрудников, которые пострадают из-за переориентирования. не называется.

Президент американской корпорации IBM Джеймс Уайтхерст ранее говорил, что мир будет испытывать проблемы из-за дефицита чипов как минимум в течение двух лет. По его мнению, только тогда глобальная экономика создаст допмощности для наращивания объемов.

Несмотря на трудности, в BMW представили модифицированные кроссоверы серии Х3 и Х4. Машины могут похвастаться стильным исполнением вкупе с достойной «начинкой».