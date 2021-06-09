Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова

Прага, 9 июня. Чешская актриса театра и кино Либуше Шафранкова скончалась на 69-м году жизни. Последнее время она боролась с онкологическим заболеванием.

Печальное известие опубликовало издание CNN Prima News, ссылаясь на сына покойной актрисы Йозефа Абрама. Отмечается, что Шафранкова несколько лет боролась с раком легких.

Точная причина ее смерти и дата проведения прощальной церемонии пока не называются.

Либуше Шафранкова родилась в 1953 году в чешском городе Брно. Окончив местное училище, она приступила к театральной деятельности. Актриса полюбилась зрителям после того, как исполнила в 1973 году главную роль в фильме «Три орешка для Золушки».

Шафранкова также приняла участие в чешском фильме «Коля», который получил высокую оценку зарубежных критиков и премию «Оскар».

Ранее стало известно о смерти шотландской актрисы театра и кино Луис Де Банзи, знаменитой ролью Элеоноры Рузвельт в фильме «Энни».