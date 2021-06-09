Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России

Москва, 9 июня. Официальные продажи смартфона Asus Zenfone 8 начались в Российской Федерации. Производитель заявляет, что устройство является флагманским.

Модель Zenfone 8 Flip обойдется пользователям минимум в 69 990 рублей, а телефон Zenfone 8 — 63 990 рублей. Дальнейшая стоимость гаджетов зависит от комплектации. В основе смартфона лежит чип Snapdragon 888. Также телефон имеет 5,9-дюймовый экран.

Гаджеты обладают и емкостью аккумулятора в 4000 мАч и поддерживают быструю зарядку Quick Charge 4.0. Производители Zenfone 8 отдали предпочтение двум камерам на 64 и 12 Мп. Фронтальная камера рассчитана на 12 Мп.

Сверхбюджетный компактный мобильный телефон представили сотрудники финской компании Nokia. Смартфон C01 Plus функционирует на базе Android 11 Go.