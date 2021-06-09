Во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал

Владимир, 9 июня. Девушка на специальном сервере для поиска попутчиков нашла машину для поездки из Казани во Владимир. Однако по дороге водитель оставил женщину на заправке и уехал с вещами.

На 298 км трассы М-7 "Волга" возле города Вязники беременная женщина осталась одна. На помощь девушке пришел мастер патрульной службы дорожно-эксплуатационной организации "СМУ-ДонДорСтрой". Мужчина отвез пострадавшую на вокзал, где та смогла купить билет на междугородный автобус, сообщает газета "Владимирские новости".

Мотивы водителя, бросившего девушку, выясняются. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и местоположение мужчины.

Жуткий случай произошел в Эдинбурге. Молодой шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил на улице. Девушка умерла от переохлаждения и интоксикации.