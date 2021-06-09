Государство призвали оказать поддержку в борьбе с бездомными животными в России

Санкт-Петербург, 9 июня. Государство должно способствовать тому, чтобы граждане относились к судьбе животных более ответственно. Таким мнением на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН поделилась член общественного совета при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным Татьяна Шеина.

«Проблема заключается в том, что государство не занимается этим вопросом. Государство должно информировать людей, что животных нужно брать из приюта, заниматься у кинологов, перед тем как взять питомца. Должна быть серьезная поддержка государства. Я считаю, что ее нет. Мы, отдельные приюты, не можем до всех информацию доносить. Мы работаем, но этого мало. Необходима социальная реклама, телевизионные передачи — большее освещение проблемы», — пояснила она.

Шеина отметила, что в европейских странах людям, которые выбросили своего домашнего питомца на улицу, грозят огромные штрафы. Эксперт считает, что такая мера не помешала бы и в России.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Я поддерживаю, что людей, которые выбрасывают животных, нужно наказывать большими денежными штрафами, как это делают в Европе. Я ездила учиться по обмену в Германию и Францию. Там реально работают эти законы, людей наказывают за выброшенное животное на улицу. Кроме того, нужно ввести обязательное чипирование домашних животных. Так мы сможем решить проблему выброшенных животных», — считает она.

Ранее правительство РФ поддержало запрет на выгул собак граждан в состоянии алкогольного опьянения, а также детям младше 14 лет. Правительство поддержало законопроект сенаторов «О внесении изменений в статьи 7 и 13 ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Согласно документу, предлагается наделить регионы правом на установление новых требований к содержанию питомцев.