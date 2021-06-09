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новостей
18:34
Шоу-бизнес
Петербурженка обратилась в суд из-за мата в песне Шнурова «В Питере — пить»
18:33
Спорт
Вратарь Илья Помазун продлил контракт с ЦСКА
18:32
США
Полиция Теннесси попала под шквал критики после убийства в школьном туалете
18:32
Технологии
Скриншоты из новой Battlefield утекли в Сеть
18:30
Политика
Москва продолжит обсуждать невыдачу виз с Вашингтоном
18:29
Общество
Минздрав Германии назвал дату введения цифрового сертификата вакцинации
18:28
Армия
Кулеба назвал политическим решение ФРГ не поставлять оружие Украине
18:28
Общество
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
18:27
Происшествия
Пьяный житель Приморья напал с ножом на бригаду медиков
18:26
Азия
Глобальные биржи криптовалют ищут способ наладить работу в Индии
18:26
Армия
В ОДКБ предупредили о разрушении системы контроля над вооружениями из-за разрыва ДОН
18:25
Экономика
Московский рынок элитной аренды восстановился после коронавирусного спада
18:24
Экономика
«История ничему не учит»: мечты поляков о провале «СП-2» подняли на смех
18:24
Армия
В США объяснили, как С-500 сделают бесполезным новейший американский бомбардировщик
18:23
Видео
Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ. События дня
18:23
Общество
Переселение по программе реновации началось в Бутырском районе Москвы
18:23
Политика
Немецкий дипломат отметил проигрыш США по «Северному потоку — 2»
18:23
Армия
США планируют внимательно следить за учениями РФ и Белоруссии «Запад-2021»
18:22
Политика
Рябков не верит в перезагрузку отношений России и США
18:20
Происшествия
Иск Троицкой против Собчак зарегистрирован в Останкинском суде Москвы
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Государство призвали оказать поддержку в борьбе с бездомными животными в России

Общество
Государство призвали оказать поддержку в борьбе с бездомными животными в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 9 июня. Государство должно способствовать тому, чтобы граждане относились к судьбе животных более ответственно. Таким мнением на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН поделилась член общественного совета при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным Татьяна Шеина.

«Проблема заключается в том, что государство не занимается этим вопросом. Государство должно информировать людей, что животных нужно брать из приюта, заниматься у кинологов, перед тем как взять питомца. Должна быть серьезная поддержка государства. Я считаю, что ее нет. Мы, отдельные приюты, не можем до всех информацию доносить. Мы работаем, но этого мало. Необходима социальная реклама, телевизионные передачи — большее освещение проблемы», — пояснила она.

Шеина отметила, что в европейских странах людям, которые выбросили своего домашнего питомца на улицу, грозят огромные штрафы. Эксперт считает, что такая мера не помешала бы и в России.

Государство призвали оказать поддержку в борьбе с бездомными животными
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Я поддерживаю, что людей, которые выбрасывают животных, нужно наказывать большими денежными штрафами, как это делают в Европе. Я ездила учиться по обмену в Германию и Францию. Там реально работают эти законы, людей наказывают за выброшенное животное на улицу. Кроме того, нужно ввести обязательное чипирование домашних животных. Так мы сможем решить проблему выброшенных животных», — считает она.

Ранее правительство РФ поддержало запрет на выгул собак граждан в состоянии алкогольного опьянения, а также детям младше 14 лет. Правительство поддержало законопроект сенаторов «О внесении изменений в статьи 7 и 13 ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Согласно документу, предлагается наделить регионы правом на установление новых требований к содержанию питомцев.

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Все новости / Общество / Государство призвали оказать поддержку в борьбе с бездомными животными в России
собаки животные кошки приюты бездомные животные Татьяна Шеина
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