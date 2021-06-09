Судьба звезд «Просто Мария» достойна отдельного сериала

Мексика, 9 июня. Актеры сериала «Просто Мария» обрели широкую известность после его выхода на экран. Как сложилась судьба знаменитостей, подробнее в материале ФАН.

Третий зарубежный сериал, который телецентр «Останкино» транслировал в 1989, полюбили многие зрители. Особенный интерес вызывали новые эмоциональные образы, которые были не свойственны прежней эпохе СССР. Спустя время поклонники начали активно интересоваться дальнейшей судьбой знаменитых актеров. Практически каждому телезрителю было любопытно узнать о жизни артистов «Просто Марии».

Съемки в телепроекте принесли Виктории Руффо огромную популярность. В дальнейшем ее приглашали, в основном, только на главные роли, также она играла во многих мексиканских театральных постановках. Считается одной из самых высокооплачиваемых актрис.

После съемок в теленовелле Тоньо Маури работал еще в 17 кинолентах. Он полюбился многим российским и зарубежным поклонницам. Несмотря на широкую популярность у лиц противоположного пола, он является порядочным семьянином и примером того, как успешно совмещать актерское ремесло и семейную жизнь.

Мануэль Саваль, сыгравший роль Хуана Карлоса не дожил до сегодняшних дней из-за раковой опухоли гортани. Заболевание заставила талантливого артиста отказаться от съемок. Он был номинирован на Лучшую мужскую роль в сериале «Просто Мария». Скончался через два дня после своего дня рождения, 23 июня 2009 года.

Немногим фанатам известно, что Хайме Гарса, который известен по роли мужа Марии, являлся популярным певцом. Он выпустил около 500 песен и 20 альбомов. На протяжении многих лет сочинял стихотворения о любви вместе со своей женой. Несмотря на ампутированную ногу и сахарный диабет продолжал работать в киноиндустрии до момента смерти.

Главная злодейка сериала — Габриэлла Гольдсмит получила премию «Testimonio De Calidad» за лучшую отрицательную роль. Принимала активное участие в съемках до 2008 года. Многие годы жизни посвятила благотворительности.

Ранее ФАН сообщил, что критики заявили, что сериал «Локи» вывел вселенную Marvel на новый уровень. Премьера состоялась на платформе Disney+ 9 июня.