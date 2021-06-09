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09 июня 17:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:11
Байден резво преодолел трап самолета на пути в Европу
17:10
Общество
Более миллиона самозанятых россиян смогут оформить ипотечные каникулы
17:10
Технологии
Ratchet & Clank: Rift Apart получит два режима производительности
17:09
Политика
Депутат Железняк раскритиковал слова Блинкена о готовности Украины вступить в НАТО
17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
16:49
Происшествия
Во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал
16:48
Общество
Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве
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Пашу рассказал об отношениях с Тимати после ухода рэпера из лейбла Black Star

Шоу-бизнес
Пашу рассказал об отношениях с Тимати после ухода рэпера из лейбла Black Star
instagram.com  /  @pashuofficial

Москва, 9 июня. Соучредитель и генеральный директор Black Star Пашу (Павел Курьянов) рассказал, как складываются его отношения с Тимати после ухода рэпера из лейбла.

Пашу и Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) много лет дружили и вели общий бизнес, но в прошлом году музыкант покинул лейбл, чтобы заняться собственными проектами. Гендиректор Black Star так и не наладил отношения с бывшим партнером, хотя они часто пересекаются на светских мероприятиях.

«Мы не общаемся, если где-то видимся, то здороваемся. Нужно время, чтобы нас отпустило», — пояснил Курьянов в эфире шоу «Звездный приход» на RU.TV.

Тимати

При этом Пашу все равно тепло отзывается о Юнусове и желает ему успехов. По словам гендиректора Black Star, сначала на лейбле скучали без Тимати, но сейчас все нормализовалось. Курьянов напомнил, что долго не общался с рэпером L'one (Леван Горозия), со скандалом покинувшим Black Star, однако в итоге дружбу удалось возобновить после передачи музыканту его песен.

Тимати принял участие в шоу «Холостяк», где за его сердце боролись несколько девушек. В итоге победительницей проекта стала модель Екатерина Сафарова. Рэпер впервые вышел с ней в свет на премии Муз-ТВ.

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Все новости / Шоу-бизнес / Пашу рассказал об отношениях с Тимати после ухода рэпера из лейбла Black Star
тимати black star курьянов Пашу
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