Пашу рассказал об отношениях с Тимати после ухода рэпера из лейбла Black Star

Москва, 9 июня. Соучредитель и генеральный директор Black Star Пашу (Павел Курьянов) рассказал, как складываются его отношения с Тимати после ухода рэпера из лейбла.

Пашу и Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) много лет дружили и вели общий бизнес, но в прошлом году музыкант покинул лейбл, чтобы заняться собственными проектами. Гендиректор Black Star так и не наладил отношения с бывшим партнером, хотя они часто пересекаются на светских мероприятиях.

«Мы не общаемся, если где-то видимся, то здороваемся. Нужно время, чтобы нас отпустило», — пояснил Курьянов в эфире шоу «Звездный приход» на RU.TV.

При этом Пашу все равно тепло отзывается о Юнусове и желает ему успехов. По словам гендиректора Black Star, сначала на лейбле скучали без Тимати, но сейчас все нормализовалось. Курьянов напомнил, что долго не общался с рэпером L'one (Леван Горозия), со скандалом покинувшим Black Star, однако в итоге дружбу удалось возобновить после передачи музыканту его песен.

Тимати принял участие в шоу «Холостяк», где за его сердце боролись несколько девушек. В итоге победительницей проекта стала модель Екатерина Сафарова. Рэпер впервые вышел с ней в свет на премии Муз-ТВ.