Минск, 9 июня. Минск не оставил без ответа отказ Украины от авиасообщения через воздушное пространство Белоруссии и нанес Киеву сокрушительный удар по рынку энергетики и экспорту товаров.

В среду, 9 июня, вступило в силу распоряжение белорусских властей о запрете ввоза на территорию Белоруссии до трех десятков наименований товаров из Украины. Ограничение ввели сроком на шесть месяцев, с его возможным продлением после. Данное решение следует рассматривать в контексте с общим понижением градуса отношений между Минском и Киевом. До это Киев отказался от авиасообщения над государством-соседом, поддержав тем самым бойкот западных друзей, объявленный Белоруссии, указывает агентство Sputnik.

Ответный запрет Минска на ввоз украинских товаров в страну может больно ударить по экономике Незалежной: только за прошлый год Киев обогатился за счет продаж соседу на сотни миллионов долларов. Однако Киев вряд ли отрезвит упущенная выгода: в ситуации, когда следует проявить благоразумие, а не следовать в политическом фарватере, проложенном «западными друзьями», украинские политики всегда выбирают второе.

Пока что Белоруссии принадлежит значительный сектор украинского рынка грузового автотранспорта, древесины, угля и газа, авиационного топлива, аккумуляторов и даже удобрения. Кроме того, она служила неким хабом на пути украинских товаров в Россию. Так что осложнение отношений между Минском и Киевом, которое начало отсчет в 2019 году, может больно ударить по украинскому кошельку еще и умножить экономические потери Киева в два с половиной раза. Тем самым Украина выстрелила себе в ногу, вместо того чтобы посильнее уязвить своего соседа.

В некотором смысле Киеву было бы не лишним поучиться у литовских политиков искусству сидения на двух стульях. Литва, как и другие страны Прибалтики, присоединилась к бойкоту белорусских дипломатов в ответ на инцидент с лайнером Rainair, но на торговле с республикой это почти никак не отразилось.