Украина вышла на тропу войны с экспортом товаров из Белоруссии

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 июня 17:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:11
Байден резво преодолел трап самолета на пути в Европу
17:10
Общество
Более миллиона самозанятых россиян смогут оформить ипотечные каникулы
17:10
Технологии
Ratchet & Clank: Rift Apart получит два режима производительности
17:09
Политика
Депутат Железняк раскритиковал слова Блинкена о готовности Украины вступить в НАТО
17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
16:49
Происшествия
Во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал
16:48
Общество
Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве
Все новости
09 июня 17:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:11
Байден резво преодолел трап самолета на пути в Европу
17:10
Общество
Более миллиона самозанятых россиян смогут оформить ипотечные каникулы
17:10
Технологии
Ratchet & Clank: Rift Apart получит два режима производительности
17:09
Политика
Депутат Железняк раскритиковал слова Блинкена о готовности Украины вступить в НАТО
17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
16:49
Происшествия
Во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал
16:48
Общество
Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве
Все новости

Украина вышла на тропу войны с экспортом товаров из Белоруссии

Политика
Украина вышла на тропу войны с экспортом товаров из Белоруссии
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Минск, 9 июня. Минск не оставил без ответа отказ Украины от авиасообщения через воздушное пространство Белоруссии и нанес Киеву сокрушительный удар по рынку энергетики и экспорту товаров.

В среду, 9 июня, вступило в силу распоряжение белорусских властей о запрете ввоза на территорию Белоруссии до трех десятков наименований товаров из Украины. Ограничение ввели сроком на шесть месяцев, с его возможным продлением после. Данное решение следует рассматривать в контексте с общим понижением градуса отношений между Минском и Киевом. До это Киев отказался от авиасообщения над государством-соседом, поддержав тем самым бойкот западных друзей, объявленный Белоруссии, указывает агентство Sputnik.

Ответный запрет Минска на ввоз украинских товаров в страну может больно ударить по экономике Незалежной: только за прошлый год Киев обогатился за счет продаж соседу на сотни миллионов долларов. Однако Киев вряд ли отрезвит упущенная выгода: в ситуации, когда следует проявить благоразумие, а не следовать в политическом фарватере, проложенном «западными друзьями», украинские политики всегда выбирают второе.

Пока что Белоруссии принадлежит значительный сектор украинского рынка грузового автотранспорта, древесины, угля и газа, авиационного топлива, аккумуляторов и даже удобрения. Кроме того, она служила неким хабом на пути украинских товаров в Россию. Так что осложнение отношений между Минском и Киевом, которое начало отсчет в 2019 году, может больно ударить по украинскому кошельку еще и умножить экономические потери Киева в два с половиной раза. Тем самым Украина выстрелила себе в ногу, вместо того чтобы посильнее уязвить своего соседа.

В некотором смысле Киеву было бы не лишним поучиться у литовских политиков искусству сидения на двух стульях. Литва, как и другие страны Прибалтики, присоединилась к бойкоту белорусских дипломатов в ответ на инцидент с лайнером Rainair, но на торговле с республикой это почти никак не отразилось.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Украина вышла на тропу войны с экспортом товаров из Белоруссии
украина лукашенко зеленский экспорт нефти
Комментировать
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 160762 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 85281 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 71379 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 54582 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 54115 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Рейтинг@Mail.ru