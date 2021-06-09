Профессия «ветеринар»: что нужно, кроме безграничной любви к животным

Жизнь человека с давних времен неразрывно связана с животными. Еще до появления домашних животных в современном понимании этого слова человек жил в постоянном контакте с фауной. Звери, птицы, рыбы для древнего человека были источником опасности, но также пропитания и одежды.

Немного истории

Есть сведения, что человек с древних времен пытался приручать диких животных: вымерших позднее африканских слонов использовали в бою, гепардов и тигров — цари, например Чингисхан, заводили ради престижа и тому подобное. Но это были еще не домашние животные.

Считается, что первым в каменном веке к человеку прибился волк. От одомашненных волков и шакалов произошла собака. Почти столько же рядом с человеком живут овцы и козы. Для работ на земле использовали буйволов и туров — предков коров. Примерно 5–6 тысяч лет назад была одомашнена лошадь — незаменимый помощник и при кочевом, и при оседлом образе жизни. С развитием последнего появилась рядом с человеком домашняя кошка.

В незапамятные времена если животное заболевало, это было большой проблемой. Захромала лошадь — некому пахать, пала корова — не будет молока, заболевшая бешенством собака опасна для собственного хозяина. Лечить животных начали еще в Древнем Египте и в Древней Греции. Но знания об анатомии животных были очень поверхностными. В Средние века и человек не всегда мог рассчитывать на медицинскую помощь, не говоря уже о лекарствах, так что о лечении животных речи не было.

Первая ветеринарная школа появилась во французском городе Лион в 1762 году. Вскоре подобные учреждения открылись еще в нескольких городах Франции, а потом и Европы. С тех пор ветеринария начала развиваться как наука.

pixabay.com /

Какой он — ветеринар?

Быть ветеринаром — значит обладать не только необходимыми знаниями и навыками, но и определенными чертами характера. И, конечно, безумно любить животных. Так же, как врач или учитель, ветеринар — это призвание. Это тот случай, когда вы, вне зависимости от характера проблемы, готовы прийти на помощь животному в беде.

Дополнительная трудность в том, что, в отличие от человека, зверь не может объяснить, что с ним случилось и где болит. Даже самый маленький ребенок попадает на прием к врачу с мамой и папой, у которых можно получить какую-то информацию. Животные страдают молча, иногда спросить о причинах недуга просто не у кого. Нужно иметь безграничное сострадание, выдержку и огромный запас терпения.

pixabay.com /

Где учиться на ветеринара

Хорошее образование в ветеринарии очень важно. Отличная научная база, возможность стажировок и практик — все это будет дополнительным плюсом.

Обучение можно начинать после 9 класса. В этом случае речь идет о поступлении в колледж — специальность «ветеринарный фельдшер». В Москве выбор у абитуриента небольшой — только колледж при Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина.

Профильные учебные заведения среднего профессионального образования есть в Московской области, например Сергиево-Посадский аграрный колледж, Коломенский аграрный колледж, Электростальский техникум отраслевых технологий и другие.

После 11 класса высшее образование по специальности «ветеринария» можно получить в ряде московских и региональных вузов, например:

Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева

Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина

Российский университет дружбы народов

Смежная специализация: биологический и биотехнологический факультеты МГУ им. М. В. Ломоносова

Санкт-Петербургская ветеринарная академия

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия.

При поступлении нужно сдавать такие предметы, как русский язык, биология и математика. Некоторые специальности потребуют подготовки по химии.

Федеральное агентство новостей /

Где искать работу

Работа ветеринаром требует не только теоретических знаний, но и практического опыта. Поэтому, прежде чем начать карьеру, после получения диплома придется не менее двух лет отработать ассистентом ветеринарного врача. После этого необходимо пройти аттестацию и получить соответствующий документ. И только потом приступать к полноценной работе в новом качестве.

Куда устраиваться на работу:

Ветеринарные клиники и зоомагазины. Ветклиники есть как государственные, так и частные. Некоторые из них работают как скорая помощь, то есть 24 часа в сутки. Так что дежурить тоже придется. Что касается зоомагазинов, то, согласно законодательству, в тех из них, где торгуют животными, в штате должен быть ветврач.

Агропредприятия и животноводческие фермы. В основном речь о крупном рогатом скоте. Тут и обследование, и лечение, и контроль распространения инфекции, и селекция, и многое другое. Квалифицированный ветеринар в этой отрасли незаменим.

Цирки и зоопарки. Промыть желудок слону или принять роды у панды — работать придется с самыми разными животными и птицами.

Заповедники, заказники и национальные парки. Животные хоть и содержатся в условиях дикой природы, где живут в соответствии со своими повадками, все равно нуждаются в контроле и помощи специалиста. Задачи самые разные: реабилитация больных и раненых особей, выхаживание потомства, забота о сохранении видов.

pixabay.com /

Сколько зарабатывает ветеринар

Ассистент ветеринара в частной ветклинике зарабатывает около 30 000 рублей в месяц. Зарплата ветеринарного врача зависит от места его работы и региона, начинается от 40 000–45 000 рублей в месяц, а в среднем ветврач зарабатывает 50 000–60 000 рублей в месяц.

Плюсы и минусы профессии

Как и всякая другая профессия, ветеринария имеет положительные и отрицательные стороны. К минусам можно отнести невысокий уровень зарплат на старте карьеры, несовершенное законодательство, регулирующее работу отрасли, риск получить травму во время работы (зубастые и когтистые пациенты, если им не нравится лечение, могут и сопротивляться) и, конечно, моральную нагрузку: ведь спасти, к сожалению, получается не всех.

Но все минусы компенсируются общением с животными и возможностью заниматься любимым делом всю жизнь. Ветеринары всегда востребованы. С каждым годом разговоров о том, что о меньших братьях надо заботиться как следует, все больше. На государственном уровне развиваются программы сохранения редких животных. Да и в повседневной жизни услуги ветеринара пользуются спросом. Это сложная и интересная профессия, которая может стать при желании настоящим призванием.