Фото Дарьи Жуковой с сыном от греческого миллиардера попало в Сеть

Вашингтон, 9 июня. Друг экс-супруги бизнесмена Романа Абрамовича, дизайнера и предпринимательницы Дарьи Жуковой, опубликовал ее фото с маленьким сыном от греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.

Жукова предпочитает не афишировать личную жизнь, поэтому на ее страницах в соцсетях не найти снимки младшего ребенка. Однако фото бизнесвумен с сыном все же попало в Сеть — кадр опубликовал американский журналист Дерек Бласберг. Он поздравил бывшую жену Абрамовича с днем рождения и выложил снимок, на котором она стоит вполоборота к камере с младенцем на руках.

«Желаю счастливого дня рождения, горячая мамочка», — написал друг Жуковой.

Предпринимательнице исполнилось 40 лет 8 июня. По данным СМИ, экс-супруга Абрамовича стала матерью в третий раз почти три месяца назад. У Жуковой есть сын и дочь от российского бизнесмена, с которым они развелись в 2017 году, оставшись при этом друзьями. Дизайнер долго скрывала, что ждет третьего ребенка.

Дарью Жукову заметили на улицах Майами после рождения сына от греческого миллиардера. Бизнесвумен прогуливалась с коляской в компании модели Карли Клосс.