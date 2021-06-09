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09 июня 17:11
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новостей
17:11
Байден резво преодолел трап самолета на пути в Европу
17:10
Общество
Более миллиона самозанятых россиян смогут оформить ипотечные каникулы
17:10
Технологии
Ratchet & Clank: Rift Apart получит два режима производительности
17:09
Политика
Депутат Железняк раскритиковал слова Блинкена о готовности Украины вступить в НАТО
17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
16:49
Происшествия
Во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал
16:48
Общество
Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве
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Фото Дарьи Жуковой с сыном от греческого миллиардера попало в Сеть

Шоу-бизнес
Фото Дарьи Жуковой с сыном от греческого миллиардера попало в Сеть
Global Look Press  /  Anna Salynskaya/Russian Look

Вашингтон, 9 июня. Друг экс-супруги бизнесмена Романа Абрамовича, дизайнера и предпринимательницы Дарьи Жуковой, опубликовал ее фото с маленьким сыном от греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.

Жукова предпочитает не афишировать личную жизнь, поэтому на ее страницах в соцсетях не найти снимки младшего ребенка. Однако фото бизнесвумен с сыном все же попало в Сеть — кадр опубликовал американский журналист Дерек Бласберг. Он поздравил бывшую жену Абрамовича с днем рождения и выложил снимок, на котором она стоит вполоборота к камере с младенцем на руках.

«Желаю счастливого дня рождения, горячая мамочка», — написал друг Жуковой.

Предпринимательнице исполнилось 40 лет 8 июня. По данным СМИ, экс-супруга Абрамовича стала матерью в третий раз почти три месяца назад. У Жуковой есть сын и дочь от российского бизнесмена, с которым они развелись в 2017 году, оставшись при этом друзьями. Дизайнер долго скрывала, что ждет третьего ребенка.

Дарью Жукову заметили на улицах Майами после рождения сына от греческого миллиардера. Бизнесвумен прогуливалась с коляской в компании модели Карли Клосс.

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Все новости / Шоу-бизнес / Фото Дарьи Жуковой с сыном от греческого миллиардера попало в Сеть
ребенок абрамович жукова
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