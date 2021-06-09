Лос-Анджелес, 9 июня. Приключенческое фэнтези «Легенда о Зеленом рыцаре», снятое по мотивам английской поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь», выйдет в широкий прокат в России 26 августа.

Поэма неизвестного автора «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» входит в цикл произведений про короля Артура. Сюжет фильма будет разворачиваться вокруг племянника Артура — сэра Гавейна. Однажды он встречается с таинственным Зеленым рыцарем, который предлагаем сделку: нанести ему смертельный удар мечом, а через год поменяться ролями. Обескураженный этим предложением главный герой сносит голову рыцарю. Однако тот лишь смеется в ответ и исчезает. Гавейн, чтобы найти ответ на произошедшее и сохранить себе жизнь, отправляется в путешествие по волшебному миру.

Режиссер картины Дэвид Лоури («В бегах», «Пит и его дракон») собрал звездный каст. Роль сэра Гавейна досталась звезде фильма «Миллионер из трущоб» Деве Пателю. Его партнерами на съемочной площадке стали обладательница Оскара Алисия Викандер, а также Джоэл Эдгертон («Великий Гэтсби», «Воин») и Шон Харрис («Миссия невыполнима: Последствия»).

Ранее продюсер фильма «Аватар» Джон Ландау в связи с празднованием Всемирного дня океана показал, как будет выглядеть подводный мир Пандоры в сиквеле картины Джеймса Кэмерона.