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09 июня 17:11
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новостей
17:11
Байден резво преодолел трап самолета на пути в Европу
17:10
Общество
Более миллиона самозанятых россиян смогут оформить ипотечные каникулы
17:10
Технологии
Ratchet & Clank: Rift Apart получит два режима производительности
17:09
Политика
Депутат Железняк раскритиковал слова Блинкена о готовности Украины вступить в НАТО
17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
16:49
Происшествия
Во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал
16:48
Общество
Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве
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Фэнтези «Легенда о Зеленом рыцаре» получило дату премьеры в России

  /   Обновлено: 09 июня 2021 16:50
Шоу-бизнес
Фэнтези «Легенда о Зеленом рыцаре» получило дату премьеры в России
Кадры из фильма «Легенда о Зелёном рыцаре»

Лос-Анджелес, 9 июня. Приключенческое фэнтези «Легенда о Зеленом рыцаре», снятое по мотивам английской поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь», выйдет в широкий прокат в России 26 августа.

Поэма неизвестного автора «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» входит в цикл произведений про короля Артура. Сюжет фильма будет разворачиваться вокруг племянника Артура — сэра Гавейна. Однажды он встречается с таинственным Зеленым рыцарем, который предлагаем сделку: нанести ему смертельный удар мечом, а через год поменяться ролями. Обескураженный этим предложением главный герой сносит голову рыцарю. Однако тот лишь смеется в ответ и исчезает. Гавейн, чтобы найти ответ на произошедшее и сохранить себе жизнь, отправляется в путешествие по волшебному миру.

Режиссер картины Дэвид Лоури («В бегах», «Пит и его дракон») собрал звездный каст. Роль сэра Гавейна досталась звезде фильма «Миллионер из трущоб» Деве Пателю. Его партнерами на съемочной площадке стали обладательница Оскара Алисия Викандер, а также Джоэл Эдгертон («Великий Гэтсби», «Воин») и Шон Харрис («Миссия невыполнима: Последствия»).

Ранее продюсер фильма «Аватар» Джон Ландау в связи с празднованием Всемирного дня океана показал, как будет выглядеть подводный мир Пандоры в сиквеле картины Джеймса Кэмерона.

 

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Все новости / Шоу-бизнес / Фэнтези «Легенда о Зеленом рыцаре» получило дату премьеры в России
кино фильмы легенда о зеленом рыцаре
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