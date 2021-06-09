В Генштабе ВС РФ назвали сроки проведения учений стран СНГ «Боевое содружество»

Москва, 9 июня. Главы генеральных штабов ВС стран Содружества Независимых Государств (СНГ) согласовали проведение совместных учений войск объединенной системы ПВО в 2021 году.

Известно, что учение будет проходить в два этапа на полигонах России и Республики Казахстан в сентябре текущего года. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

По словам Герасимова, главы военных делегаций также поддержали перспективный план концепции, предусматривающей создание и развитие объединенных систем военного назначения, повышение уровня взаимодействия оборонных ведомств государств по вопросам всестороннего обеспечения, противодействия терроризму и подготовки военных кадров.

Отмечается, что в заседании участвовали военные делегации Узбекистана, Таджикистана, России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении и Азербайджана.

Ранее в Минобороны РФ назвали место проведения совместных учений с Белоруссией и Сербией. Российско-сербско-белорусские тактические маневры «Славянское братство — 2021» пройдут в Краснодарском крае.