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09 июня 17:11
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17:11
Байден резво преодолел трап самолета на пути в Европу
17:10
Общество
Более миллиона самозанятых россиян смогут оформить ипотечные каникулы
17:10
Технологии
Ratchet & Clank: Rift Apart получит два режима производительности
17:09
Политика
Депутат Железняк раскритиковал слова Блинкена о готовности Украины вступить в НАТО
17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
16:49
Происшествия
Во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал
16:48
Общество
Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве
Все новости

В Генштабе ВС РФ назвали сроки проведения учений стран СНГ «Боевое содружество»

Армия
В Генштабе ВС РФ назвали сроки проведения учений стран СНГ «Боевое содружество»
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 9 июня. Главы генеральных штабов ВС стран Содружества Независимых Государств (СНГ) согласовали проведение совместных учений войск объединенной системы ПВО в 2021 году.

Известно, что учение будет проходить в два этапа на полигонах России и Республики Казахстан в сентябре текущего года. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

По словам Герасимова, главы военных делегаций также поддержали перспективный план концепции, предусматривающей создание и развитие объединенных систем военного назначения, повышение уровня взаимодействия оборонных ведомств государств по вопросам всестороннего обеспечения, противодействия терроризму и подготовки военных кадров.

Отмечается, что в заседании участвовали военные делегации Узбекистана, Таджикистана, России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении и Азербайджана.

Ранее в Минобороны РФ назвали место проведения совместных учений с Белоруссией и Сербией. Российско-сербско-белорусские тактические маневры «Славянское братство — 2021» пройдут в Краснодарском крае.

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снг генштаб вс рф боевое содружество
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