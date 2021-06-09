Поплавская назвала Бузову «героем нашего времени»

Москва, 9 июня. Комментируя новость об участии Ольги Бузовой в постановке МХАТ, Яна Поплавская вспомнила сказку «Джельсомино в стране лжецов».

Актриса и ведущая Яна Поплавская саркастично отреагировала на новость о том, что популярная певица Ольга Бузова исполнит одну из главных ролей в театральной постановке на сцене МХАТ. Мнение на данную тему она высказала в посте на своей странице в социальной сети Instagram.

Ольга Бузова сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь в спектакле «Чудесный грузин», посвященном жизни Иосифа Сталина в молодости. По информации СМИ, за два дня, пока будет идти постановка, артистка получит примерно 500 тысяч рублей.

Яна Поплавская в «Инстаграме» в связи с данной новостью иронично назвала Бузову «героем нашего времени». Также ведущая вспомнила по этому случаю сказу Джанни Родари «Джельсомино в стране лжецов», герой которой попал в город, где все отрицают реальность и делают все вопреки здравому смыслу. В финале произведения Джельсомино все же удается донести до людей правду и раскрыть глаза на происходящее. Очевидно таким способом Поплавская хотела намекнуть, что однажды у людей откроются глаза и на творчество Ольги Бузовой.

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков ранее объяснил, почему пригласил популярную певицу исполнить роль в постановке «Чудесный грузин». Он утверждает, что хайп был не главным мотивом при выборе актрисы.