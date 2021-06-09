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09 июня 17:11
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новостей
17:11
Байден резво преодолел трап самолета на пути в Европу
17:10
Общество
Более миллиона самозанятых россиян смогут оформить ипотечные каникулы
17:10
Технологии
Ratchet & Clank: Rift Apart получит два режима производительности
17:09
Политика
Депутат Железняк раскритиковал слова Блинкена о готовности Украины вступить в НАТО
17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
16:49
Происшествия
Во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал
16:48
Общество
Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве
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Поплавская назвала Бузову «героем нашего времени»

Шоу-бизнес
Поплавская назвала Бузову «героем нашего времени»
Из личного архива Яны Поплавской

Москва, 9 июня. Комментируя новость об участии Ольги Бузовой в постановке МХАТ, Яна Поплавская вспомнила сказку «Джельсомино в стране лжецов».

Актриса и ведущая Яна Поплавская саркастично отреагировала на новость о том, что популярная певица Ольга Бузова исполнит одну из главных ролей в театральной постановке на сцене МХАТ. Мнение на данную тему она высказала в посте на своей странице в социальной сети Instagram.

Ольга Бузова сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь в спектакле «Чудесный грузин», посвященном жизни Иосифа Сталина в молодости. По информации СМИ, за два дня, пока будет идти постановка, артистка получит примерно 500 тысяч рублей.

Яна Поплавская в «Инстаграме» в связи с данной новостью иронично назвала Бузову «героем нашего времени». Также ведущая вспомнила по этому случаю сказу Джанни Родари «Джельсомино в стране лжецов», герой которой попал в город, где все отрицают реальность и делают все вопреки здравому смыслу. В финале произведения Джельсомино все же удается донести до людей правду и раскрыть глаза на происходящее. Очевидно таким способом Поплавская хотела намекнуть, что однажды у людей откроются глаза и на творчество Ольги Бузовой.

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков ранее объяснил, почему пригласил популярную певицу исполнить роль в постановке «Чудесный грузин». Он утверждает, что хайп был не главным мотивом при выборе актрисы.

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Все новости / Шоу-бизнес / Поплавская назвала Бузову «героем нашего времени»
бузова поплавская мхат
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