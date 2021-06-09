Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 июня 18:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:34
Шоу-бизнес
Петербурженка обратилась в суд из-за мата в песне Шнурова «В Питере — пить»
18:33
Спорт
Вратарь Илья Помазун продлил контракт с ЦСКА
18:32
США
Полиция Теннесси попала под шквал критики после убийства в школьном туалете
18:32
Технологии
Скриншоты из новой Battlefield утекли в Сеть
18:30
Политика
Москва продолжит обсуждать невыдачу виз с Вашингтоном
18:29
Общество
Минздрав Германии назвал дату введения цифрового сертификата вакцинации
18:28
Армия
Кулеба назвал политическим решение ФРГ не поставлять оружие Украине
18:28
Общество
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
18:27
Происшествия
Пьяный житель Приморья напал с ножом на бригаду медиков
18:26
Азия
Глобальные биржи криптовалют ищут способ наладить работу в Индии
18:26
Армия
В ОДКБ предупредили о разрушении системы контроля над вооружениями из-за разрыва ДОН
18:25
Экономика
Московский рынок элитной аренды восстановился после коронавирусного спада
18:24
Экономика
«История ничему не учит»: мечты поляков о провале «СП-2» подняли на смех
18:24
Армия
В США объяснили, как С-500 сделают бесполезным новейший американский бомбардировщик
18:23
Видео
Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ. События дня
18:23
Общество
Переселение по программе реновации началось в Бутырском районе Москвы
18:23
Политика
Немецкий дипломат отметил проигрыш США по «Северному потоку — 2»
18:23
Армия
США планируют внимательно следить за учениями РФ и Белоруссии «Запад-2021»
18:22
Политика
Рябков не верит в перезагрузку отношений России и США
18:20
Происшествия
Иск Троицкой против Собчак зарегистрирован в Останкинском суде Москвы
Все новости
09 июня 18:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:34
Шоу-бизнес
Петербурженка обратилась в суд из-за мата в песне Шнурова «В Питере — пить»
18:33
Спорт
Вратарь Илья Помазун продлил контракт с ЦСКА
18:32
США
Полиция Теннесси попала под шквал критики после убийства в школьном туалете
18:32
Технологии
Скриншоты из новой Battlefield утекли в Сеть
18:30
Политика
Москва продолжит обсуждать невыдачу виз с Вашингтоном
18:29
Общество
Минздрав Германии назвал дату введения цифрового сертификата вакцинации
18:28
Армия
Кулеба назвал политическим решение ФРГ не поставлять оружие Украине
18:28
Общество
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
18:27
Происшествия
Пьяный житель Приморья напал с ножом на бригаду медиков
18:26
Азия
Глобальные биржи криптовалют ищут способ наладить работу в Индии
18:26
Армия
В ОДКБ предупредили о разрушении системы контроля над вооружениями из-за разрыва ДОН
18:25
Экономика
Московский рынок элитной аренды восстановился после коронавирусного спада
18:24
Экономика
«История ничему не учит»: мечты поляков о провале «СП-2» подняли на смех
18:24
Армия
В США объяснили, как С-500 сделают бесполезным новейший американский бомбардировщик
18:23
Видео
Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ. События дня
18:23
Общество
Переселение по программе реновации началось в Бутырском районе Москвы
18:23
Политика
Немецкий дипломат отметил проигрыш США по «Северному потоку — 2»
18:23
Армия
США планируют внимательно следить за учениями РФ и Белоруссии «Запад-2021»
18:22
Политика
Рябков не верит в перезагрузку отношений России и США
18:20
Происшествия
Иск Троицкой против Собчак зарегистрирован в Останкинском суде Москвы
Все новости

Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ. События дня

Видео
Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ. События дня
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Президент РФ Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ

 
Запуск газоперерабатывающего завода «Газпрома» состоялся в Амурской области 9 июня. В мероприятии в онлайн-формате принял участие президент России Владимир Путин.
 
«Сегодня у нас значимое событие: российская компания «Газпром» вводит в строй первую технологическую линию Амурского газоперерабатывающего завода. С выходом на полную мощность он станет одним из самых больших предприятий в мире по переработке природного газа и крупнейшим по производству гелия  — газа, который востребован в целом ряде ключевых высокотехнологичных отраслей. Для нашей экономики этот проект имеет особое значение, поэтому с самого начала мы держим его в поле зрения», — так начал свою речь Владимир Путин в режиме видеоконференции.

Российский лидер наблюдал за запуском в эксплуатацию предприятия, которое станет одним из крупнейших в мире по переработке природного газа.

Завод подключат к газопроводу «Сила Сибири». После выхода предприятия на полную мощность будет производится 60 млн кубометров гелия. Выход Амурского ГПЗ на полную проектную производительность позволит увеличить перерабатывающие мощности «Газпрома» на 80%, выпуск этана — в семь раз, а гелия — в целых 16 раз.

Макрон продолжит тур по регионам Франции после инцидента с пощечиной

Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ. События дня
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля
 
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен продолжить плановую поездку по регионам республики, несмотря на провокацию с пощечиной во время визита в департамент Дром. Информацию об этом подтвердил источник в кабинете министров страны. Напомним, накануне в ходе встречи с местными жителями лидер Франции подошел очень близко к заграждению, за которым находились люди. Один из них после попытки президента пожать руку ударил его по лицу. Злоумышленник был задержан. После инцидента Макрон заявил о необходимости отстранять таких людей от контроля за ситуацией во время дискуссий. По его словам, агрессивно настроенные люди не достойны права голоса на дебатах.

На берегу Байкала полыхает база отдыха

Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ. События дня
pxhere.com  / 
 
В поселке Листвянка на берегу озера Байкал загорелась база отдыха «Ангарская волна». Есть угроза увеличения площади возгорания. На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Пожар пытаются локализовать 19 спасателей и шесть единиц техники. Информация о пострадавших пока не поступала.

Вернуться назад

Все новости / Видео / Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ. События дня
пожар франция байкал
Комментировать
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 161618 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 85888 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 71983 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 57263 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 56761 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Рейтинг@Mail.ru