Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ. События дня

Президент РФ Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ
Запуск газоперерабатывающего завода «Газпрома» состоялся в Амурской области 9 июня. В мероприятии в онлайн-формате принял участие президент России Владимир Путин.
«Сегодня у нас значимое событие: российская компания «Газпром» вводит в строй первую технологическую линию Амурского газоперерабатывающего завода. С выходом на полную мощность он станет одним из самых больших предприятий в мире по переработке природного газа и крупнейшим по производству гелия — газа, который востребован в целом ряде ключевых высокотехнологичных отраслей. Для нашей экономики этот проект имеет особое значение, поэтому с самого начала мы держим его в поле зрения», — так начал свою речь Владимир Путин в режиме видеоконференции.
Российский лидер наблюдал за запуском в эксплуатацию предприятия, которое станет одним из крупнейших в мире по переработке природного газа.
Завод подключат к газопроводу «Сила Сибири». После выхода предприятия на полную мощность будет производится 60 млн кубометров гелия. Выход Амурского ГПЗ на полную проектную производительность позволит увеличить перерабатывающие мощности «Газпрома» на 80%, выпуск этана — в семь раз, а гелия — в целых 16 раз.
Макрон продолжит тур по регионам Франции после инцидента с пощечиной
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен продолжить плановую поездку по регионам республики, несмотря на провокацию с пощечиной во время визита в департамент Дром. Информацию об этом подтвердил источник в кабинете министров страны. Напомним, накануне в ходе встречи с местными жителями лидер Франции подошел очень близко к заграждению, за которым находились люди. Один из них после попытки президента пожать руку ударил его по лицу. Злоумышленник был задержан. После инцидента Макрон заявил о необходимости отстранять таких людей от контроля за ситуацией во время дискуссий. По его словам, агрессивно настроенные люди не достойны права голоса на дебатах.
На берегу Байкала полыхает база отдыха
pxhere.com /
В поселке Листвянка на берегу озера Байкал загорелась база отдыха «Ангарская волна». Есть угроза увеличения площади возгорания. На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Пожар пытаются локализовать 19 спасателей и шесть единиц техники. Информация о пострадавших пока не поступала.