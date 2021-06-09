Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ. События дня

Завод подключат к газопроводу «Сила Сибири». После выхода предприятия на полную мощность будет производится 60 млн кубометров гелия. Выход Амурского ГПЗ на полную проектную производительность позволит увеличить перерабатывающие мощности «Газпрома» на 80%, выпуск этана — в семь раз, а гелия — в целых 16 раз.

«Сегодня у нас значимое событие: российская компания «Газпром» вводит в строй первую технологическую линию Амурского газоперерабатывающего завода. С выходом на полную мощность он станет одним из самых больших предприятий в мире по переработке природного газа и крупнейшим по производству гелия — газа, который востребован в целом ряде ключевых высокотехнологичных отраслей. Для нашей экономики этот проект имеет особое значение, поэтому с самого начала мы держим его в поле зрения», — так начал свою речь Владимир Путин в режиме видеоконференции.

Макрон продолжит тур по регионам Франции после инцидента с пощечиной

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен продолжить плановую поездку по регионам республики, несмотря на провокацию с пощечиной во время визита в департамент Дром. Информацию об этом подтвердил источник в кабинете министров страны. Напомним, накануне в ходе встречи с местными жителями лидер Франции подошел очень близко к заграждению, за которым находились люди. Один из них после попытки президента пожать руку ударил его по лицу. Злоумышленник был задержан. После инцидента Макрон заявил о необходимости отстранять таких людей от контроля за ситуацией во время дискуссий. По его словам, агрессивно настроенные люди не достойны права голоса на дебатах.