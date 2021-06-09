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09 июня 17:11
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17:11
Байден резво преодолел трап самолета на пути в Европу
17:10
Общество
Более миллиона самозанятых россиян смогут оформить ипотечные каникулы
17:10
Технологии
Ratchet & Clank: Rift Apart получит два режима производительности
17:09
Политика
Депутат Железняк раскритиковал слова Блинкена о готовности Украины вступить в НАТО
17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
16:49
Происшествия
Во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал
16:48
Общество
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Рябков анонсировал окончательное обсуждение документа по иранской ядерной сделке

Армия
Рябков анонсировал окончательное обсуждение документа по иранской ядерной сделке
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 9 июня. Работа по итоговому документу на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене возобновится в ближайшие дни. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, нерешенных вопросов по иранской ядерной сделке осталось немного. Замглавы МИД РФ предположил, что непреодолимых сложностей для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий нет.

Ранее стало известно о формировании позитивного фона для укрепления российской валюты. Как отметили эксперты, основным поводом для этого стали новости, касающиеся иранской ядерной сделки.

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Все новости / Армия / Рябков анонсировал окончательное обсуждение документа по иранской ядерной сделке
мид рф рябков ядерная сделка
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