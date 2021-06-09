Рябков анонсировал окончательное обсуждение документа по иранской ядерной сделке

Москва, 9 июня. Работа по итоговому документу на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене возобновится в ближайшие дни. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, нерешенных вопросов по иранской ядерной сделке осталось немного. Замглавы МИД РФ предположил, что непреодолимых сложностей для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий нет.

Ранее стало известно о формировании позитивного фона для укрепления российской валюты. Как отметили эксперты, основным поводом для этого стали новости, касающиеся иранской ядерной сделки.