Вышел короткометражный фильм Ренаты Литвиновой с музыкой Земфиры

Москва, 9 июня. Актриса и режиссер Рената Литвинова выпустила короткометражный фильм под названием «Скромное обаяние волшебников». Он был снят для модного дома Gucci.

Литвинова представила новую короткометражку на своем YouTube-канале. Музыку для фильма написала подруга актрисы, рок-исполнительница Земфира.

В съемках «Скромного обаяния волшебников» приняли участие дочь Литвиновой Ульяна Добровская, актриса Софья Эрнст, актер Кирилл Трубецкой и другие. Короткометражка рассказывает о семье волшебников, которая собралась вместе, чтобы записать желания друг друга и заснуть в ожидании их исполнения. Главная героиня узнает во сне секрет, позволяющий воплотить мечты в жизнь.

Рената Литвинова часто сотрудничает с Земфирой. Например, режиссер сняла для исполнительницы черно-белый клип на песню «Пальто».