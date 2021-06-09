Адлерский стрелок незаконно построил дома на земле общего пользования

Сочи, 9 июня. Земельный спор напрямую связан с расстрелом двух сотрудников ФССП. Редакция ФАН выяснила подробности об участке, дома на котором построил адлерский стрелок.

На самом деле, земля относится к категории общего пользования. Такой статус подразумевает размещение на ней парка, сквера, тротуара или дороги. Житель Сочи Вартан К. незаконно построил на ней гостиницу и дома для сдачи туристам. Объекты числились как гаражи.

Учитывая категорию разрешенного использования, Вартан не мог приватизировать построенные на участке объекты, а тем более саму землю. Он же уверяет, будто это — «земля его родителей».

Стрелок проиграл оба суда администрации Сочи, его постройки подлежали сносу. По этому поводу к нему приехали приставы, которых он расстрелял.