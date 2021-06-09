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09 июня 17:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:09
Политика
Депутат Железняк раскритиковал слова Блинкена о готовности Украины вступить в НАТО
17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
16:49
Происшествия
Во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал
16:48
Общество
Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве
16:47
Общество
Порочная практика: нужен ли Ростову элитный микрорайон в зоне затопления
16:43
Шоу-бизнес
Судьба звезд «Просто Мария» достойна отдельного сериала
16:43
Шоу-бизнес
Пашу рассказал об отношениях с Тимати после ухода рэпера из лейбла Black Star
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Фанаты поверили в роман Тимати и Сафаровой после эксклюзивного фрагмента «Холостяка»

Шоу-бизнес
Фанаты поверили в роман Тимати и Сафаровой после эксклюзивного фрагмента «Холостяка»
instagram.com  /  @timatiofficial

Москва, 9 июня. Фрагмент с трогательным диалогом рэпера Тимати и Екатерины Сафаровой, который не попал в эфир ТНТ, появился на официальной странице шоу «Холостяк» в Instagram.

Восьмой сезон проекта оказался самым скрытным за всю историю шоу. Тимати приглашал участниц «Холостяка» на свидания и личные беседы, которые часто оставались за кадром. Зрителям оставалось только догадываться, что происходило на самом деле между музыкантом и претендентками на его сердце.

Неудивительно, что многие после финала усомнились в искренности чувств между Тимати и моделью Екатериной Сафаровой, ставшей победительницей сезона. Даже сам рэпер не смог переубедить своих фанатов. Он опубликовал в Instagram-аккаунте пост, в котором рассыпался в комплиментах Сафаровой и заявил, что принял судьбоносное решение еще в первых выпусках.

Продюсеры «Холостяка», чтобы доказать слова музыканта, опубликовали фрагмент, который не попал в эфир. Оказалось, что на одной из первых церемоний между Тимати и Сафаровой действительно пробежала искра. В ролике модель заботливо смазывает руки рэпера кремом.

«Мы позже увидимся. Пока не могу сказать когда. Может, в Москве», — прошептал музыкант участнице шоу на ухо.

Эксклюзивный фрагмент вызвал бурную реакцию у фанатов шоу. В комментариях под видео отметили, что Тимати «прямо расплылся», когда Сафарова взяла его за руки. Многие признались, что этот ролик переубедил их и они допускают, что у пары действительно началась романтическая связь.

До завершения проекта Тимати и Сафаровой было запрещено появляться вместе и как-то комментировать свои отношения. Это было отмечено в их контракте с каналом ТНТ. Однако после выхода финальной серии пара смогла публично выходить в свет.

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Все новости / Шоу-бизнес / Фанаты поверили в роман Тимати и Сафаровой после эксклюзивного фрагмента «Холостяка»
тимати отношения холостяк Сафарова
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