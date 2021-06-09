Фанаты поверили в роман Тимати и Сафаровой после эксклюзивного фрагмента «Холостяка»

Москва, 9 июня. Фрагмент с трогательным диалогом рэпера Тимати и Екатерины Сафаровой, который не попал в эфир ТНТ, появился на официальной странице шоу «Холостяк» в Instagram.

Восьмой сезон проекта оказался самым скрытным за всю историю шоу. Тимати приглашал участниц «Холостяка» на свидания и личные беседы, которые часто оставались за кадром. Зрителям оставалось только догадываться, что происходило на самом деле между музыкантом и претендентками на его сердце.

Неудивительно, что многие после финала усомнились в искренности чувств между Тимати и моделью Екатериной Сафаровой, ставшей победительницей сезона. Даже сам рэпер не смог переубедить своих фанатов. Он опубликовал в Instagram-аккаунте пост, в котором рассыпался в комплиментах Сафаровой и заявил, что принял судьбоносное решение еще в первых выпусках.

Продюсеры «Холостяка», чтобы доказать слова музыканта, опубликовали фрагмент, который не попал в эфир. Оказалось, что на одной из первых церемоний между Тимати и Сафаровой действительно пробежала искра. В ролике модель заботливо смазывает руки рэпера кремом.

«Мы позже увидимся. Пока не могу сказать когда. Может, в Москве», — прошептал музыкант участнице шоу на ухо.

Эксклюзивный фрагмент вызвал бурную реакцию у фанатов шоу. В комментариях под видео отметили, что Тимати «прямо расплылся», когда Сафарова взяла его за руки. Многие признались, что этот ролик переубедил их и они допускают, что у пары действительно началась романтическая связь.

До завершения проекта Тимати и Сафаровой было запрещено появляться вместе и как-то комментировать свои отношения. Это было отмечено в их контракте с каналом ТНТ. Однако после выхода финальной серии пара смогла публично выходить в свет.