Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок в России по итогам апреля

Москва, 9 июня. Порядка 387 тысяч ипотечных сделок было зарегистрировано в РФ в апреле 2021 года. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее, заявили в пресс-службе Росреестра.

При этом за четыре месяца этого года показатель превышает прошлогодний на 39% (1,2 млн сделок), передает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Высокий рост количества ипотечных сделок обусловлен перманентным сокращением ставок и действием программ льготной ипотеки, привела пресс-служба слова президента Российской гильдии риелторов, члена Общественного совета при Росреестре Игоря Горского. Повышение активности на жилищном рынке также связано со стабилизацией экономики после снятия ряда коронавирусных ограничений, отметили в Росреестре.

Самый высокий спрос отмечен в Подмосковье (30 тыс.), Москве (24 тыс.), Петербурге и Краснодарском крае (по 21 тыс.), следует из данных ведомства.

Эксперты не нашли в столицы квартиры, которые бы соответствовали новым условиям льготной ипотеки. В обозначенный денежный лимит не попадают предложения ни в границах старой, ни новой Москвы, заявила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.