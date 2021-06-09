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09 июня 17:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:09
Политика
Депутат Железняк раскритиковал слова Блинкена о готовности Украины вступить в НАТО
17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
16:49
Происшествия
Во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал
16:48
Общество
Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве
16:47
Общество
Порочная практика: нужен ли Ростову элитный микрорайон в зоне затопления
16:43
Шоу-бизнес
Судьба звезд «Просто Мария» достойна отдельного сериала
16:43
Шоу-бизнес
Пашу рассказал об отношениях с Тимати после ухода рэпера из лейбла Black Star
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Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок в России по итогам апреля

Экономика
Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок в России по итогам апреля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 июня. Порядка 387 тысяч ипотечных сделок было зарегистрировано в РФ в апреле 2021 года. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее, заявили в пресс-службе Росреестра.

При этом за четыре месяца этого года показатель превышает прошлогодний на 39% (1,2 млн сделок), передает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Высокий рост количества ипотечных сделок обусловлен перманентным сокращением ставок и действием программ льготной ипотеки, привела пресс-служба слова президента Российской гильдии риелторов, члена Общественного совета при Росреестре Игоря Горского. Повышение активности на жилищном рынке также связано со стабилизацией экономики после снятия ряда коронавирусных ограничений, отметили в Росреестре.

Самый высокий спрос отмечен в Подмосковье (30 тыс.), Москве (24 тыс.), Петербурге и Краснодарском крае (по 21 тыс.), следует из данных ведомства.

Эксперты не нашли в столицы квартиры, которые бы соответствовали новым условиям льготной ипотеки. В обозначенный денежный лимит не попадают предложения ни в границах старой, ни новой Москвы, заявила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

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Все новости / Экономика / Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок в России по итогам апреля
ипотека росреестр недвижимость ипотечные сделки
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