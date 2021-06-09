Регионы обошли Москву по насыщенности торговыми центрами

Москва, 9 июня. Агентство недвижимости Knight Frank изучило отечественный рынок на предмет обеспеченности торговой недвижимостью.

Количество введенных в эксплуатацию торговых площадей превысило в некоторых больших городах России уровень, наблюдаемый в столице. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Аналитики считают, что сейчас большой потенциал для возведения новых торговых центров имеют небольшие города, население которых не превышает 300 тыс. человек. Согласно данным исследования Knight Frank, наполнение площадями под торговые нужды в 13 городах с миллионным населением (кроме двух столиц) в I квартале текущего года достигло 468 кв. м на тысячу человек (+5,6% в течение двух лет).

Московские темпы за аналогичный период составили только 4,3%, хотя текущий уровень обеспеченности там больше — 532,2 «квадрата» торговых территорий на тысячу человек.

Крайне высокие темпы насыщения данным типом недвижимости зафиксированы в Перми, Волгограде и Казани. В Перми обеспеченность прибавила 38,5%, данные по Волгограду говорят о росте на 17,1%, а в Казане торговых центров стало больше на 11,5%.

Пермь, помимо активного развития торгового строительства, планирует крупно вложиться в подсвечивание города. Власти намереваются инвестировать в иллюминацию 1,2 млрд рублей.