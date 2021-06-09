Акинфеев подогрел слухи об участии в чемпионате Европы

Москва, 9 июня. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев намекнул поклонникам на возможное участие в чемпионате Европы по футболу.

Экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев в Stories своего Instagram-аккаунта намекнул на возможное возвращение в сборную России. Он опубликовал картинку с сообщением, что «будет на Евро», не уточнив при этом, в каком статусе предстанет.

Спортсмен завершил карьеру в сборной России после ЧМ-2018. Он провел за национальную команду более 100 матчей. В составе сборной РФ Акинфеев в 2008 году становился бронзовым призером чемпионата Европы. Не исключено, что на Евро-2020 он будет работать экспертом или комментатором.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, каким результатом будет доволен на Евро-2020. Турнир начнется 11 июня.