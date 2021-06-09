Режиссер Надеин рассказал, чем для советских солдат обернулся вывод войск из Германии

Санкт-Петербург, 9 июня. Вывод советской Западной группы войск (ЗГВ) с территории Германии оказал негативное влияние на военнослужащих, рассказал режиссер-документалист Сергей Надеин.

Солдаты ЗГВ были выведены из Германии во времена перестройки в соответствии с решением главы СССР Михаила Горбачева. Подобная инициатива была продиктована стремлением советского руководства показать Западу свою лояльность. Эта тема стала предметом обсуждения в ходе брифинга с участием члена Арктической академии РАН, члена Русского географического общества, члена оргкомитета международного кинофестиваля «Море зовет», режиссера-документалиста Сергея Надеина. Мероприятие было проведено в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Советское правительство выводило армию из Германии в ускоренных темпах, так как на этом настоял будущий еще на тот момент президент РФ Борис Ельцин. Подобная инициатива имела крайне негативное влияние на судьбы военных, которым пришлось покинуть места службы и перебраться в палатки буквально в чистое поле, отметил эксперт. По его словам, многие военнослужащие из-за этого лишились семей.

Global Look Press / Alexandr Yakovlev

«Людей выводили, размещать было негде, размещали в палатках. Можно понять членов семей, которые не смогли пойти на такие условия. Это трагедия», — констатировал Надеин, рассказав, чем для советских солдат обернулся вывод войск из Германии.

Ранее Надеин заявил, что ответственность за распад Советского Союза лежит на главе страны Михаиле Горбачеве, сравнив такой подход с армейской системой. По его словам, за любые промахи своих подчиненных всегда отвечает государственный лидер.