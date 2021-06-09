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17:09
Политика
Депутат Железняк раскритиковал слова Блинкена о готовности Украины вступить в НАТО
17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
16:49
Происшествия
Во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал
16:48
Общество
Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве
16:47
Общество
Порочная практика: нужен ли Ростову элитный микрорайон в зоне затопления
16:43
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16:43
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Режиссер Надеин рассказал, чем для советских солдат обернулся вывод войск из Германии

  /   Обновлено: 09 июня 2021 16:29
Общество
Режиссер Надеин рассказал, чем для советских солдат обернулся вывод войск из Германии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 9 июня. Вывод советской Западной группы войск (ЗГВ) с территории Германии оказал негативное влияние на военнослужащих, рассказал режиссер-документалист Сергей Надеин.

Солдаты ЗГВ были выведены из Германии во времена перестройки в соответствии с решением главы СССР Михаила Горбачева. Подобная инициатива была продиктована стремлением советского руководства показать Западу свою лояльность. Эта тема стала предметом обсуждения в ходе брифинга с участием члена Арктической академии РАН, члена Русского географического общества, члена оргкомитета международного кинофестиваля «Море зовет», режиссера-документалиста Сергея Надеина. Мероприятие было проведено в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Советское правительство выводило армию из Германии в ускоренных темпах, так как на этом настоял будущий еще на тот момент президент РФ Борис Ельцин. Подобная инициатива имела крайне негативное влияние на судьбы военных, которым пришлось покинуть места службы и перебраться в палатки буквально в чистое поле, отметил эксперт. По его словам, многие военнослужащие из-за этого лишились семей.

Режиссер Надеин рассказал, чем для советских солдат обернулся вывод войск из Германии
Global Look Press  / Alexandr Yakovlev

«Людей выводили, размещать было негде, размещали в палатках. Можно понять членов семей, которые не смогли пойти на такие условия. Это трагедия», — констатировал Надеин, рассказав, чем для советских солдат обернулся вывод войск из Германии.

Ранее Надеин заявил, что ответственность за распад Советского Союза лежит на главе страны Михаиле Горбачеве, сравнив такой подход с армейской системой. По его словам, за любые промахи своих подчиненных всегда отвечает государственный лидер.

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Все новости / Общество / Режиссер Надеин рассказал, чем для советских солдат обернулся вывод войск из Германии
ссср германия ельцин горбачев войска надеин згв
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