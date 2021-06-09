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09 июня 17:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
16:49
Происшествия
Во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал
16:48
Общество
Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве
16:47
Общество
Порочная практика: нужен ли Ростову элитный микрорайон в зоне затопления
16:43
Шоу-бизнес
Судьба звезд «Просто Мария» достойна отдельного сериала
16:43
Шоу-бизнес
Пашу рассказал об отношениях с Тимати после ухода рэпера из лейбла Black Star
16:42
Политика
Украина вышла на тропу войны с экспортом товаров из Белоруссии
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Развитие цифровых денег стимулирует переход к многополярной валютной системе

Экономика
Развитие цифровых денег стимулирует переход к многополярной валютной системе
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 9 июня. Государства пока не спешат отказываться от доллара, однако активное развитие цифровых денег стимулирует процесс перехода к многополярной валютной системе.

Такую точку зрения выразила доцент кафедры финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Диана Степанова. По ее словам, при гипотетическом крахе доллара вслед за ним упадут курсы валют развивающихся стран, в том числе и рубль. При этом резко взлетят котировки других резервных валют — евро, швейцарского франка, британского фунта и йены, объяснила экономист в беседе с ИА REGNUM.

По словам Степановой, цифровые валюты могут полностью заменить доллар в качестве основной международной денежной единицы. Таким образом, как считает специалист, мир начал переход к многополярной валютной системе.

Профессиональный инвестор Сергей Дроздов ранее озвучил главную опасность вложений в доллары. Он также оценил вероятность запрета на сбережениях в американской валюте.

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Все новости / Экономика / Развитие цифровых денег стимулирует переход к многополярной валютной системе
доллар финансы криптовалюты мировая экономика степанова дедолларизация
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