Развитие цифровых денег стимулирует переход к многополярной валютной системе

Москва, 9 июня. Государства пока не спешат отказываться от доллара, однако активное развитие цифровых денег стимулирует процесс перехода к многополярной валютной системе.

Такую точку зрения выразила доцент кафедры финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Диана Степанова. По ее словам, при гипотетическом крахе доллара вслед за ним упадут курсы валют развивающихся стран, в том числе и рубль. При этом резко взлетят котировки других резервных валют — евро, швейцарского франка, британского фунта и йены, объяснила экономист в беседе с ИА REGNUM.

По словам Степановой, цифровые валюты могут полностью заменить доллар в качестве основной международной денежной единицы. Таким образом, как считает специалист, мир начал переход к многополярной валютной системе.

Профессиональный инвестор Сергей Дроздов ранее озвучил главную опасность вложений в доллары. Он также оценил вероятность запрета на сбережениях в американской валюте.