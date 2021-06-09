Медведев высоко оценил шансы «Единой России» на выборах в Госдуму

Москва, 9 июня. «Единая Россия» располагает всеми возможностями для уверенной победы на выборах в Государственную думу. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

Кандидатов от партии ожидает непростая избирательная кампания. Однако вместе с этим они должны понимать, что обладают высокими шансами на победу, отметил заместитель председателя Совбеза России в рамках выступления на совместном заседании Высшего совета и генсовета партии. По его словам, никто не будет щадить «Единую Россию» в ходе политической борьбы.

Представителям «Единой России» предстоит одобрить перечень кандидатов и утвердить предвыборную кампанию. Ранее стало известно о планах разбить список партии на 57 групп. Число объединений будет ясно в результате съезда 19 июня.