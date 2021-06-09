Акционерам разрешили проводить собрания онлайн

Москва, 9 июня. Закон, разрешающий проведение собраний акционеров в онлайн формате, одобрили в Государственной думе.

Российские акционеры получили возможность организовывать собрания на «удаленке». Благодаря принятию нижней палатой парламента нового закона, владельцы акций отечественных резидентов смогут участвовать в годовых онлайн-мероприятиях, на которых протоколы разрешено будет вести в электронном виде.

Издание «Интерфакс» пишет, что корректировки будут отражены в Гражданском кодексе РФ. Авторами законопроекта являются председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Годовые собрания акционеров по нынешним правилам могут проходить только очно. Примечательно, что видеоконференцсвязь не относится к такому формату, а риски заболевания коронавирусом привели к приостановке действия правил в течение 2020 и 2021 годов. Новые поправки начнут действовать в России со следующего месяца.

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