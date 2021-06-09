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09 июня 17:10
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новостей
17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
16:49
Происшествия
Во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал
16:48
Общество
Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве
16:47
Общество
Порочная практика: нужен ли Ростову элитный микрорайон в зоне затопления
16:43
Шоу-бизнес
Судьба звезд «Просто Мария» достойна отдельного сериала
16:43
Шоу-бизнес
Пашу рассказал об отношениях с Тимати после ухода рэпера из лейбла Black Star
16:42
Политика
Украина вышла на тропу войны с экспортом товаров из Белоруссии
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Акционерам разрешили проводить собрания онлайн

Экономика
Акционерам разрешили проводить собрания онлайн
pxhere.com

Москва, 9 июня. Закон, разрешающий проведение собраний акционеров в онлайн формате, одобрили в Государственной думе.

Российские акционеры получили возможность организовывать собрания на «удаленке». Благодаря принятию нижней палатой парламента нового закона, владельцы акций отечественных резидентов смогут участвовать в годовых онлайн-мероприятиях, на которых протоколы разрешено будет вести в электронном виде.

Издание «Интерфакс» пишет, что корректировки будут отражены в Гражданском кодексе РФ. Авторами законопроекта являются председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Годовые собрания акционеров по нынешним правилам могут проходить только очно. Примечательно, что видеоконференцсвязь не относится к такому формату, а риски заболевания коронавирусом привели к приостановке действия правил в течение 2020 и 2021 годов. Новые поправки начнут действовать в России со следующего месяца.

Россияне стали чаще задумываться о покупке жилья в связи с изменениями конъюнктуры рынка недвижимости. Эксперт по инвестициям Андрей Мозоль объяснил, как купить квартиру с максимальной выгодой.

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Все новости / Экономика / Акционерам разрешили проводить собрания онлайн
госдума законопроект инвестиции
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