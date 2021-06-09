Повышенный спрос может отразиться на стоимости палладия

Москва, 9 июня. Стоимость самого дорогого драгоценного металла может увеличиться. Палладию спрогнозировали подорожание на фоне повышенной востребованности.

Рекордное повышение стоимости драгоценного металла фиксировалось в мае текущего года. Значение находилось на уровне более чем 3018 долларов за тройскую унцию. С учетом небольшого падения палладий по-прежнему почти на 1000 долларов дороже золота. Ожидается, что рынок будет дефицитным, что может быть вызвано растущими потребностями автомобильной промышленности и ужесточением экологического контроля.

По мнению аналитика рынка ценных металлов ABN Amro Джорджетт Боеле, золото может упасть в цене до 1700 долларов за тройскую унцию по итогам 2021 года. Палладий используется в электронике и ювелирных изделиях. Однако в основном металл применяется в производстве автомобильных катализаторов в бензиновых силовых агрегатах.

На фоне полного отказа от американской нацвалюты Фонд национального благосостояния планирует направить силы на закупку золота. Подобное решение считается отличной новостью для желающих инвестировать.