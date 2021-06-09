Посол Катара рассказал о переговорах с Россией по закупке С-400

Москва, 9 июня. Посол Катара в России шейх Ахмед бин Насер Аль Тани заявил, что Доха обсуждает с Москвой вопрос о возможности приобретения зенитных ракетных систем С-400.

По его словам, Катар и Россия продолжают развивать военное сотрудничество. При этом для Дохи Москва является ключевым стратегическим партнером во всех областях.

«Что касается военного сотрудничества между Россией и Катаром, то оно идет, делегации ездят в Россию, российские делегации посещают Катар, занимаются обучением, обменом информацией и другими сферами. Для Катара Россия является стратегическим партнером во всех областях, у нас отличные отношения с Министерством обороны России», — пояснил он.

Посол также добавил, что вопрос о поставках в Катар ракетных комплексов С-400 ставится, однако прогресса в этой сфере нет.