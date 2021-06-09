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09 июня 17:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
16:49
Происшествия
Во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал
16:48
Общество
Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве
16:47
Общество
Порочная практика: нужен ли Ростову элитный микрорайон в зоне затопления
16:43
Шоу-бизнес
Судьба звезд «Просто Мария» достойна отдельного сериала
16:43
Шоу-бизнес
Пашу рассказал об отношениях с Тимати после ухода рэпера из лейбла Black Star
16:42
Политика
Украина вышла на тропу войны с экспортом товаров из Белоруссии
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Посол Катара рассказал о переговорах с Россией по закупке С-400

Армия
Посол Катара рассказал о переговорах с Россией по закупке С-400
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 июня. Посол Катара в России шейх Ахмед бин Насер Аль Тани заявил, что Доха обсуждает с Москвой вопрос о возможности приобретения зенитных ракетных систем С-400.

По его словам, Катар и Россия продолжают развивать военное сотрудничество. При этом для Дохи Москва является ключевым стратегическим партнером во всех областях.

«Что касается военного сотрудничества между Россией и Катаром, то оно идет, делегации ездят в Россию, российские делегации посещают Катар, занимаются обучением, обменом информацией и другими сферами. Для Катара Россия является стратегическим партнером во всех областях, у нас отличные отношения с Министерством обороны России», — пояснил он.

Посол также добавил, что вопрос о поставках в Катар ракетных комплексов С-400 ставится, однако прогресса в этой сфере нет.

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Все новости / Армия / Посол Катара рассказал о переговорах с Россией по закупке С-400
россия с-400 катар
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