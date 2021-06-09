Задержанный за пощечину Макрону мужчина не планировал бить президента

Париж, 9 июня. Виновник инцидента с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону отверг предположения о намерении ударить главу государства. Действия против политика не были запланированы.

С таким заявлением задержанный мужчина выступил во время допроса. Об этом сообщает местное телевидение со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Стражи правопорядка приняли решение увеличить срок содержания злоумышленника под стражей.

Ранее Макрон подтвердил намерение продолжить тур по регионам республики, несмотря на инцидент во время визита в департамент Дром. По его словам, агрессивным гражданам не место в дискуссиях относительно развития ситуации во Франции.