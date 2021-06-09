Байден сомневается во взаимопонимании с Путиным по вопросу кибератак

Вашингтон, 9 июня. Президент США Джо Байден намерен обсудить проблему кибератак на российско-американском саммите.

Президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня. По словам главы Белого дома, он собирается поговорить с Путиным о кибернетической безопасности.

Однако американский лидер сомневается, что ему удастся достичь взаимопонимания с Путиным по вопросам кибератак.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, что Байден с командой готовится ко встрече с Владимиром Путиным. Она уточнила, что Байден имеет десятилетия опыта, на которые он полагается.