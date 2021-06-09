Тверь, 9 июня. Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил цеха промышленного технопарка «Ключевые системы и технологии» (КСК) в ходе рабочего визита в Тверскую область.

Шойгу ознакомился с новыми разработками специалистов промтехнопарка КСК и дал высокую оценку его потенциалу, сообщает пресс-служба МО РФ.

Главе российского оборонного ведомства были представлены новые разработки специалистов КСК, в частности автоматизированная система контроля наличия и расходования горючего для нужд российской армии, а также инновационный и особо чувствительный противопожарный датчик.

Ранее сообщалось, что Шойгу оценил организацию учебного процесса в Военной академии воздушно-космической обороны.