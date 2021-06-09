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09 июня 17:09
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новостей
17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
16:49
Происшествия
Во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал
16:48
Общество
Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве
16:47
Общество
Порочная практика: нужен ли Ростову элитный микрорайон в зоне затопления
16:43
Шоу-бизнес
Судьба звезд «Просто Мария» достойна отдельного сериала
16:43
Шоу-бизнес
Пашу рассказал об отношениях с Тимати после ухода рэпера из лейбла Black Star
16:42
Политика
Украина вышла на тропу войны с экспортом товаров из Белоруссии
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Столичные новаторы создают разработки для решения задач от властей Москвы

Общество
Столичные новаторы создают разработки для решения задач от властей Москвы
Пресс-служба Агентства инноваций Москвы  / 

Москва, 9 июня. Подразделения правительства Москвы все чаще размещают запросы на инновационные решения актуальных городских задач — от реабилитации пациентов с поражением опорно-двигательного аппарата до систем озеленения шумозащитных экранов на дорогах. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе Агентства инноваций Москвы. Подведомственная столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития организация выступает оператором интернет-платформы «Карта инновационных решений». Именно на ней представители власти публикуют задачи для разработчиков.

«Под каждый городской запрос агентство делает подборку релевантных инновационных решений. На данный момент 39% предложенных решений относятся к сферам строительства и капитального ремонта, 13% — к социальному обеспечению, 12% — к здравоохранению», — сообщили ФАН в пресс-службе АИМ.

Самыми заинтересованными в передовых разработках, как сообщило Агентство инноваций Москвы, оказались столичные департамент строительства, департамент природопользования и охраны окружающей среды и департамент образования и науки города. Они обеспечили почти 80% всех размещенных на платформе запросов.

В частности, департамент строительства выразил заинтересованность в использовании системы мониторинга статуса строительных конструкций. Предполагается, что в начале строительства на несущие конструкции объекта будут наноситься QR-коды и радиочастотные метки (RFID).

Столичные новаторы создают разработки для решения задач от властей Москвы
pixabay.com  / 

Данные с них будут передаваться в базу данных и синхронизироваться с 3D-моделью будущего сооружения, а ход работ будет сопоставляться с намеченными сроками. С возможностью строительного контроля связана и задача по созданию системы видеоаналитики на линейных объектах: решение должно помочь отслеживать число рабочих на протяженных участках — дорогах или тоннелях.

Столичный департамент природопользования предлагает найти способ озеленения шумозащитных экранов на дорогах и использования ливневых стоков для ухода за древесными насаждениями и дождевыми садами. Департамент образования и науки Москвы ожидает решений по мониторингу состояния учащихся на уроках физкультуры и организации учебного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья. А департамент труда и социальной защиты ищет альтернативу реабилитационным VR-тренажерам для детей, страдающих эпилепсией и судорожным синдромом.

Ранее руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин сообщил, что всего на платформе к этому моменту размещено 18 городских запросов. Агентство инноваций Москвы в общей сложности подобрало свыше 400 отвечающих на поставленные задачи решений от разработчиков, отметил он. Заявки от технологических компаний будут приниматься до 30 июня.

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Все новости / Общество / Столичные новаторы создают разработки для решения задач от властей Москвы
москва благоустройство агентство инноваций москвы
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