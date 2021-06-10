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Россияне стали чаще пользоваться наличными из-за ослабления мер по коронавирусу

Экономика
Россияне стали чаще пользоваться наличными из-за ослабления мер по коронавирусу
Федеральное агентство новостей  / 

С ослаблением ограничительных мер по коронавирусу все больше россиян стало предпочитать бесконтактным расчетам оплату товаров наличными, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко. Как рассказал эксперт, с начала года оборот бумажных денег в России увеличился на рекордные 366,9 миллиарда рублей.

«Больше наличных на руки россияне брали только в начале и конце 2020-го. Не последнюю роль в этом сыграло ослабление коронавирусных ограничений. Если ранее, боясь подхватить вирус, в магазинах старались расплачиваться картами, то сейчас риск заболеть уже не кажется потребителям существенным и наличные возвращаются в обращение», — сообщил Дмитрий Десятниченко.

Из-за ослабления мер по коронавирусу россияне стали чаще пользоваться наличными
Федеральное агентство новостей  / 

Среди других причин, повлиявших на рост популярности бумажных денег, эксперт назвал и введение налога на проценты по вкладам свыше одного миллиона рублей и регулярные утечки персональных данных.

«Граждане, опасаясь попадания сведений в руки мошенников, старались сокрыть информацию об объемах своих сбережений и структуре расходов. Многих клиентов испугали и более широкие полномочия, которыми сейчас наделили банки. В частности, возможность блокировать личные счета, если проводимые там транзакции выглядят подозрительными», — подчеркнул экономист.

Ранее академик РАН Сергей Глазьев назвал золото самым надежным активом для вложений. В период, когда во всем мире наблюдается инфляция, оптимальным вариантом является увеличение сбережений в драгоценных металлах, считает эксперт.

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пандемия наличные деньги коронавирус денежный оборот
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Россияне стали чаще пользоваться наличными из-за ослабления мер по коронавирусу
Россияне стали чаще пользоваться наличными из-за ослабления мер по коронавирусу
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