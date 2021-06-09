Эпидемия исчезновений: в Парагвае массово пропадают несовершеннолетние девушки

Асунсьон, 9 июня. В Парагвае с начала года пропало 187 человек. Из них 66 были найдены, а местонахождение еще 121 человека неизвестно. Об этом сообщил спецотдел по поиску Национальной полиции страны.

По сообщению директора по связям с общественностью Национальной полиции Марии Элены Андрады местным СМИ, «крайне важно сообщать полиции об исчезновении лиц как можно раньше и немедленно начать поиски».

«Возможно, раньше поиск начинали через 24 часа после исчезновения, но, учитывая ситуацию, в которой мы находимся, рост числа пропавших без вести и печальные события, необходимо сообщать полиции о случаях как можно раньше», — добавила Андрада.

Директор Отдела полиции по поиску и установлению местонахождения пропавших без вести лиц Вальтер Васкес сообщил местным СМИ, что большинство случаев исчезновения происходят среди несовершеннолетних лиц женского пола.

Operativo Jardín: Fiscalía realizó 6 allanamientos en Ciudad del Este y detuvo a 3 personas por presunta Trata Internacional de Personashttps://t.co/1KrdRq4v4P pic.twitter.com/yzAQosC7Ms — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) June 8, 2021

Прокуратура Парагвая сообщила на официальной странице в Twitter, что было совершено шесть операций по поиску людей во втором по величине городе страны Сьюдад-дель-Эсте. В результате операций удалось задержать трех граждан, подозреваемых в торговле людьми. Кроме того, они, предположительно, участвуют в международной схеме сексуальной эксплуатации.

Самый последний случай насильственного исчезновения был связан с 20-летней девушкой Исаурой Богадой, чье тело нашли спустя месяц. Мать жертвы подала жалобу на прокуратуру и полицию из-за чрезмерно долгого расследования.

Uno de los Derechos fundamentales de la humanidad es la libertad de las personas, y nuestro Estado de Derecho debe garantizarla. El Paraguay y varios países de la región sufrieron el flagelo de las desapariciones forzadas, lo cual nunca más debe repetirse en nuestra historia. pic.twitter.com/TnxZG8B8V5 — Municipalidad de Asunción (@AsuncionMuni) August 28, 2020

Граждане Парагвая неоднократно обращались в суд, требуя более срочного и организованного поиска пропавших без вести лиц соответствующими органами.

«В Парагвае нет закона о пропавших без вести, власти не проводят их поиски. Полиция говорит, что начаты расследования, но это обман», — отметила активистка Росио Вилалба.

Насильственные исчезновения являются серьезной проблемой в Парагвае на протяжении многих лет из-за деятельности торговцев людьми. В первом триместре 2019 года насчитывалось 354 случая исчезновения.