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09 июня 17:08
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17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
16:49
Происшествия
Во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал
16:48
Общество
Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве
16:47
Общество
Порочная практика: нужен ли Ростову элитный микрорайон в зоне затопления
16:43
Шоу-бизнес
Судьба звезд «Просто Мария» достойна отдельного сериала
16:43
Шоу-бизнес
Пашу рассказал об отношениях с Тимати после ухода рэпера из лейбла Black Star
16:42
Политика
Украина вышла на тропу войны с экспортом товаров из Белоруссии
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Эпидемия исчезновений: в Парагвае массово пропадают несовершеннолетние девушки

Латинская Америка
Эпидемия исчезновений: в Парагвае массово пропадают несовершеннолетние девушки
Prt Scr twitter.com  /  @AsuncionMuni

Асунсьон, 9 июня. В Парагвае с начала года пропало 187 человек. Из них 66 были найдены, а местонахождение еще 121 человека неизвестно. Об этом сообщил спецотдел по поиску Национальной полиции страны.

По сообщению директора по связям с общественностью Национальной полиции Марии Элены Андрады местным СМИ, «крайне важно сообщать полиции об исчезновении лиц как можно раньше и немедленно начать поиски».

«Возможно, раньше поиск начинали через 24 часа после исчезновения, но, учитывая ситуацию, в которой мы находимся, рост числа пропавших без вести и печальные события, необходимо сообщать полиции о случаях как можно раньше», — добавила Андрада.

Директор Отдела полиции по поиску и установлению местонахождения пропавших без вести лиц Вальтер Васкес сообщил местным СМИ, что большинство случаев исчезновения происходят среди несовершеннолетних лиц женского пола.

Прокуратура Парагвая сообщила на официальной странице в Twitter, что было совершено шесть операций по поиску людей во втором по величине городе страны Сьюдад-дель-Эсте. В результате операций удалось задержать трех граждан, подозреваемых в торговле людьми. Кроме того, они, предположительно, участвуют в международной схеме сексуальной эксплуатации.

Самый последний случай насильственного исчезновения был связан с 20-летней девушкой Исаурой Богадой, чье тело нашли спустя месяц. Мать жертвы подала жалобу на прокуратуру и полицию из-за чрезмерно долгого расследования.

Граждане Парагвая неоднократно обращались в суд, требуя более срочного и организованного поиска пропавших без вести лиц соответствующими органами.

«В Парагвае нет закона о пропавших без вести, власти не проводят их поиски. Полиция говорит, что начаты расследования, но это обман», — отметила активистка Росио Вилалба.

Насильственные исчезновения являются серьезной проблемой в Парагвае на протяжении многих лет из-за деятельности торговцев людьми. В первом триместре 2019 года насчитывалось 354 случая исчезновения.

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Все новости / Латинская Америка / Эпидемия исчезновений: в Парагвае массово пропадают несовершеннолетние девушки
несовершеннолетние парагвай пропавшие
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