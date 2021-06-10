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Психолог рассказала, как бороться с летней депрессией

Общество
Психолог рассказала, как бороться с летней депрессией
pixabay.com  / 

Казалось бы, лето — не время для депрессии, но это на самом деле не так. Почему в солнечное время года не все радуются жизни и что следует делать, рассказала ФАН психолог Надежда Акимова.

Усталость стала нормой

«Человеку кажется, что он может много чего сделать — ресурс потенциала, энергии в большом запасе. И даже дела делаются, хотя сна почти нет. Просто усталость стала нормой, она практически не ощущается. Появляется уныние, добавляется разочарование от несоответствия ожидания и реальности. Причины уже не нужны, просто ничего не радует, возникает состояние пустоты. Это и есть летняя депрессия», — пояснила Надежда Акимова.

Если вы наблюдаете у себя подобные чувства, то, по мнению психолога, скорее всего, вы сами загнали себя на работе или, наоборот, нет никакого желания ее выполнять. Вы растягиваете ее на дни, недели, месяцы. Мало отдыхаете, редко гуляете. Не радуете себя простыми вещами (то, что полезно для здоровья).

Что нужно делать?

Для начала психолог рекомендует заметить, что вы, пожалуй, давно не радовались. Начните вести дневник радости, записывайте, что вас сегодня порадовало, как вы себя порадовали.

«Каждый день ходите пешком. Если вы пользуетесь общественным транспортом, выходите на пару-тройку остановок раньше. Выходите из дома на 30 минут раньше. Наслаждайтесь прогулкой и теми, кого встречаете на пути. Обращайте внимание на мелочи. Начинайте свой день с улыбки. Прежде чем встать с постели, улыбнитесь, полежите минимум три минуты с улыбкой на лице, далее начинайте свой день», — добавила Надежда Акимова.

Психолог рассказала, как бороться с летней депрессией
Из личного архива Надежды Акимовой  / 

Если захотите плакать, обязательно поплачьте, как плачут дети, — от души. Если близкие к вам пристанут, скажите, что так надо.

«А потом снова улыбнитесь. Смените обстановку. Выезжайте на выходные за город на экскурсию. Ходите в кино, театр или на концерт. И обязательно возьмите отпуск. Если самостоятельно справиться с летней депрессией не получается, обратитесь к специалисту», — заключила Надежда Акимова.

Ранее ученые из Университета Райса сообщили, что депрессия у людей, потерявших любимого человека, нередко сопровождается воспалительными процессами в организме. Исследователи учитывали физические и психологические изменения за трехмесячный период.

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Психолог рассказала, как бороться с летней депрессией
Психолог рассказала, как бороться с летней депрессией
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