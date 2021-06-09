Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО

Тверь, 9 июня. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу оценил организацию учебного процесса, состояние учебно-материальной базы и оснащения Военной академии воздушно-космической обороны (ВКО).

Согласно информации, главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровик доложил министру о том, что в академии проводится масштабная научная работа, имеются патенты и новейшие разработки в сфере воздушно-космической обороны.

В ходе визита Шойгу проинспектировал учебно-тренажерные комплексы командных пунктов ПВО и ПРО, систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и контроля космического пространства (СККП), а также проверил процесс занятий на командном пункте управления передовыми комплексами ПВО.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военные комиссариаты по всей России будут переоснащены согласно современным требованиям. Во время рабочей поездки в Тверскую область он указал, что соответствующему проекту модернизации уже дан старт.