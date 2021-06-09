Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой

День Группы советских войск в Германии отмечается в России 9 июня. После окончания Великой Отечественной войны согласно Декларации о поражении Германия была разделена на четыре зоны оккупации: советскую, американскую, английскую и французскую. Поэтому 9 июня 1945 года для осуществления контроля над территорией была сформирована Группа советских войск в Германии (ГСВГ). Накануне развала СССР, в 1989-м, ГСВГ переименовали в Западную группу войск (ЗГВ). Дата формирования контингента стала памятной для тысяч россиян, ведь только к концу 80-х в составе группы находилось 337,8 тысяч военнослужащих, не считая их семей и гражданских. Окончательный вывод войск состоялся 31 августа 1994 года. Почему армия-победительница в такой спешке покидала насиженное место? Сколько на этом заработала Германия и потеряла Россия? Как сложилась судьба военнослужащих ЗГВ? На эти и другие вопросы ответил режиссер-документалист, член Арктической академии РАН и Русского географического общества Сергей Надеин в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

В ходе перестройки многотысячный контингент ЗГВ был в срочном порядке переброшен из Германии в СССР. Из Восточной Германии на Родину вернулось около полумиллиона человек — военнослужащие и их семьи. Вся инфраструктура и недвижимость ЗГВ была на безвозмездной основе передана немцам, ее стоимость по разным оценкам достигала от 10,5 до 28 млрд долларов. Спешка, с которой недальновидные политики решили вывести войска, привела к тому, что военнослужащие ЗГВ и их семьи вернулись буквально в никуда, для них никакой инфраструктуры на Родине приготовлено не было.

По словам документалиста, Россия не первая и не последняя, кому довелось выводить свой контингент из других стран. Когда политическое и экономическое положение государства начинает ослабевать — это естественный процесс. При этом он подчеркнул, что вывод ЗГВ из Германии — это не единственное событие, ему предшествовал вывод войск из Венгрии, Польши и Чехословакии.

«Государство было вынуждено сворачивать свои позиции. Это стало настоящей трагедией. Ведь наши вооруженные силы должны были быть там, чтобы обеспечить плацдарм безопасности на подступах к границам», — объяснил Надеин.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Даже если вывода войск было не избежать в той ситуации, форсировать события необходимости не было, считает документалист. Из-за спешки вопросы о компенсации со стороны Германии, о том, где будут жить военнослужащие ЗГВ и их семьи, не стояли. Михаил Горбачев, который принял это решение, и Борис Ельцин, ускоривший его, руководствовались желанием проявить лояльность в угоду западному миру, не подумав, какую цену придется заплатить за это.

«Ускоренный вывод войск отразился плохо и на самих военнослужащих, многие потеряли семьи, а что есть ценнее семьи? Это произошло потому, что селить контингент ЗГВ было некуда. Людей выводили из Германии, а размещать негде — размещали в палатках. Поэтому можно понять членов семьи, которые не смогли пойти на такие условия. Это трагедия. Зачем это делали? Я знаю, что хотели показать свою лояльность западному миру», — сказал спикер.

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Подобные шаги в угоду Западу никогда не сулили России ничего хорошего — они напрасны, уверен Надеин. По его убеждению, проблемы во взаимоотношениях с западными странами будут всегда и причина тому — богатые природными ресурсами обширные территории нашей страны.

«Чем ближе к истощению ресурсы на планете, тем больше жадных взглядов на Россию. Арктика тому наглядный пример. Раньше про нее никто не вспоминал и не говорил, а сейчас уже созданы арктические войска. Наша территория всегда будет интересовать Запад. Поэтому приносить тогда в жертву своих военнослужащих — было 100% ошибкой», — заявил документалист.

Финансовые потери вывода российских войск из Германии исчисляются десятками миллиардов долларов — именно в такую сумму оценивалась инфраструктура и недвижимость, оставленные немцам. По словам участника брифинга, Германия обещала выплатить компенсацию, в частности деньги на жилье для военнослужащих ЗГВ, но как обычно слукавила и выплатила лишь малую толику того, что была должна.

За ошибки, как правило, кто-то должен нести ответственность. По мнению документалиста, даже сейчас, несмотря на прошедшие десятилетия, за поломанные судьбы российских военнослужащих виновные должны держать ответ.

«Я думаю, что даже по прошествии такого количества времени — это не проблема. История знает много таких случаев. Если человек совершил преступление, мягко говоря, это надо рассмотреть. Я буду краток. Если кто-то из помощников неправильно отработал должностные обязанности, в любом случае отвечает руководитель. Тогда руководителем был Горбачев. И не очень интересно, кто неправильно понял его приказ. За все в армии отвечает командир, руководитель страны», — сказал документалист.

Вывод российских войск из Германии обернулся трагедией не только для ЗГВ, но и для части немцев, которые были приверженцами идей коммунизма. Коммунистическая партия Германии после этих событий рухнула, а часть ее членов подверглись люстрации.