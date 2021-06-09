Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 июня 17:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
16:49
Происшествия
Во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал
16:48
Общество
Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве
16:47
Общество
Порочная практика: нужен ли Ростову элитный микрорайон в зоне затопления
16:43
Шоу-бизнес
Судьба звезд «Просто Мария» достойна отдельного сериала
16:43
Шоу-бизнес
Пашу рассказал об отношениях с Тимати после ухода рэпера из лейбла Black Star
16:42
Политика
Украина вышла на тропу войны с экспортом товаров из Белоруссии
16:41
Армия
Рябков анонсировал окончательное обсуждение документа по иранской ядерной сделке
Все новости
09 июня 17:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
16:49
Происшествия
Во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал
16:48
Общество
Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве
16:47
Общество
Порочная практика: нужен ли Ростову элитный микрорайон в зоне затопления
16:43
Шоу-бизнес
Судьба звезд «Просто Мария» достойна отдельного сериала
16:43
Шоу-бизнес
Пашу рассказал об отношениях с Тимати после ухода рэпера из лейбла Black Star
16:42
Политика
Украина вышла на тропу войны с экспортом товаров из Белоруссии
16:41
Армия
Рябков анонсировал окончательное обсуждение документа по иранской ядерной сделке
Все новости

Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой

Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
Федеральное агентство новостей  / 

День Группы советских войск в Германии отмечается в России 9 июня. После окончания Великой Отечественной войны согласно Декларации о поражении Германия была разделена на четыре зоны оккупации: советскую, американскую, английскую и французскую. Поэтому 9 июня 1945 года для осуществления контроля над территорией была сформирована Группа советских войск в Германии (ГСВГ). Накануне развала СССР, в 1989-м, ГСВГ переименовали в Западную группу войск (ЗГВ). Дата формирования контингента стала памятной для тысяч россиян, ведь только к концу 80-х в составе группы находилось 337,8 тысяч военнослужащих, не считая их семей и гражданских. Окончательный вывод войск состоялся 31 августа 1994 года. Почему армия-победительница в такой спешке покидала насиженное место? Сколько на этом заработала Германия и потеряла Россия? Как сложилась судьба военнослужащих ЗГВ? На эти и другие вопросы ответил режиссер-документалист, член Арктической академии РАН и Русского географического общества Сергей Надеин в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

В ходе перестройки многотысячный контингент ЗГВ был в срочном порядке переброшен из Германии в СССР. Из Восточной Германии на Родину вернулось около полумиллиона человек — военнослужащие и их семьи. Вся инфраструктура и недвижимость ЗГВ была на безвозмездной основе передана немцам, ее стоимость по разным оценкам достигала от 10,5 до 28 млрд долларов. Спешка, с которой недальновидные политики решили вывести войска, привела к тому, что военнослужащие ЗГВ и их семьи вернулись буквально в никуда, для них никакой инфраструктуры на Родине приготовлено не было.

По словам документалиста, Россия не первая и не последняя, кому довелось выводить свой контингент из других стран. Когда политическое и экономическое положение государства начинает ослабевать — это естественный процесс. При этом он подчеркнул, что вывод ЗГВ из Германии — это не единственное событие, ему предшествовал вывод войск из Венгрии, Польши и Чехословакии.

«Государство было вынуждено сворачивать свои позиции. Это стало настоящей трагедией. Ведь наши вооруженные силы должны были быть там, чтобы обеспечить плацдарм безопасности на подступах к границам», — объяснил Надеин.

Вывод войск РФ из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Даже если вывода войск было не избежать в той ситуации, форсировать события необходимости не было, считает документалист. Из-за спешки вопросы о компенсации со стороны Германии, о том, где будут жить военнослужащие ЗГВ и их семьи, не стояли. Михаил Горбачев, который принял это решение, и Борис Ельцин, ускоривший его, руководствовались желанием проявить лояльность в угоду западному миру, не подумав, какую цену придется заплатить за это.

«Ускоренный вывод войск отразился плохо и на самих военнослужащих, многие потеряли семьи, а что есть ценнее семьи? Это произошло потому, что селить контингент ЗГВ было некуда. Людей выводили из Германии, а размещать негде — размещали в палатках. Поэтому можно понять членов семьи, которые не смогли пойти на такие условия. Это трагедия. Зачем это делали? Я знаю, что хотели показать свою лояльность западному миру», — сказал спикер.

Вывод войск РФ из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
wikipedia.org  / Sludge G / CC BY-SA 2.0

Подобные шаги в угоду Западу никогда не сулили России ничего хорошего — они напрасны, уверен Надеин. По его убеждению, проблемы во взаимоотношениях с западными странами будут всегда и причина тому — богатые природными ресурсами обширные территории нашей страны. 

«Чем ближе к истощению ресурсы на планете, тем больше жадных взглядов на Россию. Арктика тому наглядный пример. Раньше про нее никто не вспоминал и не говорил, а сейчас уже созданы арктические войска. Наша территория всегда будет интересовать Запад. Поэтому приносить тогда в жертву своих военнослужащих — было 100% ошибкой», — заявил документалист.

Финансовые потери вывода российских войск из Германии исчисляются десятками миллиардов долларов — именно в такую сумму оценивалась инфраструктура и недвижимость, оставленные немцам. По словам участника брифинга, Германия обещала выплатить компенсацию, в частности деньги на жилье для военнослужащих ЗГВ, но как обычно слукавила и выплатила лишь малую толику того, что была должна.

За ошибки, как правило, кто-то должен нести ответственность. По мнению документалиста, даже сейчас, несмотря на прошедшие десятилетия, за поломанные судьбы российских военнослужащих виновные должны держать ответ.

«Я думаю, что даже по прошествии такого количества времени — это не проблема. История знает много таких случаев. Если человек совершил преступление, мягко говоря, это надо рассмотреть. Я буду краток. Если кто-то из помощников неправильно отработал должностные обязанности, в любом случае отвечает руководитель. Тогда руководителем был Горбачев. И не очень интересно, кто неправильно понял его приказ. За все в армии отвечает командир, руководитель страны», — сказал документалист.

Вывод российских войск из Германии обернулся трагедией не только для ЗГВ, но и для части немцев, которые были приверженцами идей коммунизма. Коммунистическая партия Германии после этих событий рухнула, а часть ее членов подверглись люстрации.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
германия горбачев гдр вывод войск вывод войск РФ
Комментировать
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 160655 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 85198 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 71309 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 54467 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 53811 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Рейтинг@Mail.ru