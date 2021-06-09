В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена

Лондон, 9 июня. Некоторые страны Евросоюза недовольны политикой президента США Джозефа Байдена. Об этом пишет британский таблоид Daily Express.

В издании подчеркивают, что содружество демонстрирует притворную радость в ожидании приезда американского лидера. Многие страны имеют претензии к новому главе государства. Некоторые политики недовольны тем, что их не оповестили о планах Вашингтона вывести войска из Афганистана. Кроме того, в Евросоюзе возмущены назначением посла США. Американский представитель не появился в содружестве после инаугурации Байдена.

Однако особое недовольство вызвал саммит с президентом России Владимиром Путиным. Вашингтон не уведомил Евросоюз о планах провести соответствующую встречу.

Ранее стало известно, что Евросоюз продлил ограничительные меры против Крыма. Послы приняли решение без дискуссии.