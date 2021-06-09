Иван Соловьев о сбежавшем из России Гудкове: Почувствовал свою непригодность

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков 6 июня выехал на Украину, откуда планирует перебраться к отцу в Болгарию. За границей оппозиционер активно раздает интервью, критикуя Россию. Иван Соловьев, доктор юридических наук, заслуженный юрист России, прокомментировал действия Гудкова, заявив ФАН, что тот таким образом экс-парламентарий решил оживить собственное имя.

«Очевидно, господин Гудков почувствовал свою невостребованность, непригодность в России ни в каком векторе политической жизни страны, поэтому для того, чтобы несколько оживить свое имя и свою деятельность, решил направиться на Украину. И если бы не было к нему претензий по линии уголовного кодекса, их следовало бы выдумать», — считает Соловьев.

Global Look Press / Dmitry Golubovich/Global Look Press

Напомним, в России Гудков подозревается в причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана либо злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Политика задержали 1 июня, однако 3 июня отпустили под обязательство о явке. Была задержана и отпущена тетя политика — Ирина Ермилова, которая тоже проходит подозреваемой. Причиной «преследования», по словам Гудкова, якобы стало его намерение участвовать в выборах в Госдуму — 2021.

«Он выбрал удобный момент, чтобы уехать. При этом он совершил не какое-то тяжкое преступление, от которого стоит бежать. Видимо, он хочет сделать таким образом какой-то ребрендинг своего имени и по значимости приблизиться к Навальному. Поэтому туда и поехал. Но забывает, что походы на Украину обычно ничем хорошим не заканчиваются, и, скорее всего, ему придется крайне радикализироваться по отношению к Российской Федерации, что, в принципе, чревато», — пояснил в разговоре с корреспондентом ФАН Иван Соловьев.

Ранее в беседе с ФАН телеведущий Владимир Соловьев и юрист Виталий Серуканов пристыдили обозревателя «Эха Москвы» Сергея Пархоменко за восхищение Гудковым. Они назвали журналиста чемпионом по лицемерию.