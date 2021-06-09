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09 июня 17:08
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новостей
17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
16:49
Происшествия
Во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал
16:48
Общество
Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве
16:47
Общество
Порочная практика: нужен ли Ростову элитный микрорайон в зоне затопления
16:43
Шоу-бизнес
Судьба звезд «Просто Мария» достойна отдельного сериала
16:43
Шоу-бизнес
Пашу рассказал об отношениях с Тимати после ухода рэпера из лейбла Black Star
16:42
Политика
Украина вышла на тропу войны с экспортом товаров из Белоруссии
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Иван Соловьев о сбежавшем из России Гудкове: Почувствовал свою непригодность

Общество
Иван Соловьев о сбежавшем из России Гудкове: Почувствовал свою непригодность
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал Дождь

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков 6 июня выехал на Украину, откуда планирует перебраться к отцу в Болгарию. За границей оппозиционер активно раздает интервью, критикуя Россию. Иван Соловьев, доктор юридических наук, заслуженный юрист России, прокомментировал действия Гудкова, заявив ФАН, что тот таким образом экс-парламентарий решил оживить собственное имя.

«Очевидно, господин Гудков почувствовал свою невостребованность, непригодность в России ни в каком векторе политической жизни страны, поэтому для того, чтобы несколько оживить свое имя и свою деятельность, решил направиться на Украину. И если бы не было к нему претензий по линии уголовного кодекса, их следовало бы выдумать», — считает Соловьев.

Иван Соловьев о сбежавшем из России Гудкове: Почувствовал свою непригодность в России
Global Look Press  / Dmitry Golubovich/Global Look Press

Напомним, в России Гудков подозревается в причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана либо злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Политика задержали 1 июня, однако 3 июня отпустили под обязательство о явке. Была задержана и отпущена тетя политика — Ирина Ермилова, которая тоже проходит подозреваемой. Причиной «преследования», по словам Гудкова, якобы стало его намерение участвовать в выборах в Госдуму — 2021.

«Он выбрал удобный момент, чтобы уехать. При этом он совершил не какое-то тяжкое преступление, от которого стоит бежать. Видимо, он хочет сделать таким образом какой-то ребрендинг своего имени и по значимости приблизиться к Навальному. Поэтому туда и поехал. Но забывает, что походы на Украину обычно ничем хорошим не заканчиваются, и, скорее всего, ему придется крайне радикализироваться по отношению к Российской Федерации, что, в принципе, чревато», — пояснил в разговоре с корреспондентом ФАН Иван Соловьев.

Ранее в беседе с ФАН телеведущий Владимир Соловьев и юрист Виталий Серуканов пристыдили обозревателя «Эха Москвы» Сергея Пархоменко за восхищение Гудковым. Они назвали журналиста чемпионом по лицемерию.

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Все новости / Общество / Иван Соловьев о сбежавшем из России Гудкове: Почувствовал свою непригодность
дмитрий гудков иван соловьев
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