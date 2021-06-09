Иосиф Пригожин винит себя в участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа

Москва, 9 июня. Известный продюсер Иосиф Пригожин считает, что именно он виноват в участии певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле МХАТ имени Горького.

Пригожин посвятил пост на своей странице в Instagram предстоящему появлению звезды «Дома-2» на сцене театра. Он признался, что в постановке должна была участвовать его супруга, певица Валерия, однако продюсер не нашел возможности перенести запланированные мероприятия, чтобы исполнительницу можно было задействовать в спектакле.

«Друзья, простите меня, это моя вина, что Бузова во МХАТе», — посетовал Пригожин.

При этом продюсер похвалил Бузову отметив, что ее уверенности и способности пробивать любые стены можно позавидовать. Однако у супруга Валерии вызывает вопросы политика МХАТа.

В комментариях под постом Пригожина отметилась певица Лолита Милявская. Она сообщила, что у нее, как и у Валерии, была возможность оказаться на месте Бузовой в театральной постановке.

«Ты будешь смеяться, но они и мне предлагали. Но это, похоже, очень самодеятельный спектакль», — написала Лолита.

Ольга Бузова выйдет на сцену МХАТа в спектакле «Чудесный грузин», рассказывающем о еще никому не известном Иосифе Джугашвили, который превращается в советского вождя Сталина. Худрук театра Эдуард Бояков объяснил, почему исполнительницу хита «Мало половин» позвали в постановку.